[Vidéo] Manche. Le mamobois, un faux mammographe pour inciter les femmes handicapées à se faire dépister du cancer du sein

Il s'agit d'une innovation manchoise. La Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) et le Réseau de services pour une vie autonome (RSVA), une association qui aide les personnes handicapées au quotidien, ont inauguré lundi 1er décembre le mamobois. Il a tout d'un mammographe pour dépister les cancers du sein mais il est en bois et ne permet pas de réaliser l'examen. Il a été construit par le CFA Bâtiment de Coutances. Si 56,5 % des femmes de la Manche se font dépister, les femmes bénéficiaires de l'allocation adulte handicapée ne sont que 31 % à le faire dans le département.

Les personnes ne se font pas dépister "à cause de l'appréhension de la mammographie"

"Nous avons observé que certains handicaps se traduisent par de fortes appréhensions. Donc finalement, les personnes ne se font pas dépister à cause de l'appréhension de la mammographie", explique Philippe Decaen, le directeur de la CPAM de la Manche. Il ajoute : "L'idée du mamobois est de mettre en place un dispositif qui permet à ces personnes de se familiariser avec le mammographe. Ainsi, lorsqu'elles arrivent chez le radiologue, elles ont beaucoup moins d'appréhension et elles y vont en étant beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus sereines." Le coût de ce projet est de près de 8 400€.

Il accompagne des ateliers de sensibilisation

Ce mamobois accompagne des ateliers de sensibilisation. Natacha a pu y participer. "C'est bien pour m'expliquer, sinon j'ai trop peur d'y aller, de faire l'examen", approuve-t-elle. Le projet est en cours d'expérimentation pour continuer de l'améliorer avant de le proposer plus largement dans la région.