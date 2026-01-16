En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Le Grand-Quevilly. Il présente un faux permis de conduire aux policiers lors d'un contrôle, un homme placé en garde à vue

Sécurité. La police en patrouille dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 janvier au Grand-Quevilly, aperçoit une voiture roulant à vitesse excessive. Le conducteur est contrôlé puis placé en garde à vue.

Publié le 16/01/2026 à 11h45 - Par Justine Carrère
Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 janvier, les policiers ont interpellé un homme au Grand-Quevilly. Son permis était un faux. - Illustration

Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 janvier vers 2h30 du matin, la police effectue une patrouille au niveau du boulevard de Verdun au Grand-Quevilly lorsqu'ils aperçoivent une voiture roulant vite. Un homme est interpellé.

Vitesse excessive et faux permis de conduire

Cette nuit-là, les policiers, en pleine patrouille, voient une voiture roulant "à vitesse excessive en direction du boulevard Pierre Brossolette", précise une source policière. Ils demandent au conducteur de se stationner sur le côté pour le contrôler. L'homme âgé de 44 ans présente un permis de conduire de nationalité étrangère. Les policiers constatent qu'une demande de permis de conduire français est en cours mais ils ont un doute sur l'authenticité du permis étranger que l'homme leur a présenté. "Il paraît être faux", indique cette même source policière. Les forces de l'ordre ont aussi remarqué "des incohérences sur le permis".

Après recherche, il s'agissait bien d'un faux document. L'homme a donc été placé en garde à vue.

