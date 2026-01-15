Obésité. Avec 20,2% d'adultes concernés, la Normandie devient la 3e région la plus touchée de France

L'obésité poursuit sa progression sur l'ensemble du territoire français. Selon les dernières données relayées dans l'infographie du Parisien, près d'un adulte sur cinq est aujourd'hui en situation d'obésité. En vingt-cinq ans, la proportion de Français concernés a presque doublé, traduisant une évolution durable des modes de vie, de l'alimentation et des inégalités sociales face à la santé.

L'obésité est définie par un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30, calculé à partir du poids et de la taille. Au-delà de certains seuils, elle peut devenir sévère ou massive, avec des conséquences lourdes sur la santé : diabète, maladies cardiovasculaires ou encore troubles articulaires.

La Normandie, troisième région la plus touchée par l'obésité

Avec 20,2% d'adultes obèses, la Normandie se hisse à la troisième place des régions les plus concernées en France. Elle se situe juste derrière le Centre-Val de Loire (21,6%) et les Hauts-de-France (22,2%), régions en tête de ce classement préoccupant.

Ce chiffre place la Normandie au-dessus de la moyenne nationale, estimée à 18,1%, et confirme une tendance déjà observée ces dernières années. Une réalité sanitaire qui interroge les politiques de prévention et l'accès aux soins sur le territoire normand.

Des inégalités sociales et territoriales marquées

Comme le souligne l'infographie, les régions les plus touchées par l'obésité sont aussi celles où les difficultés économiques sont plus présentes. Le niveau de vie, le type d'emploi et l'accès à une alimentation équilibrée jouent un rôle déterminant.

Les populations les plus précaires se tournent davantage vers des produits alimentaires à bas coût, souvent plus caloriques et moins nutritifs. A cela s'ajoute un moindre accès à la pratique sportive régulière, notamment dans certaines zones rurales.

Obésité : un enjeu majeur de santé publique

Face à ces constats, les pouvoirs publics font de la lutte contre l'obésité une priorité de santé publique. L'objectif : renforcer la prévention dès le plus jeune âge, améliorer le dépistage et augmenter le nombre de professionnels spécialisés dans la prise en charge de l'obésité sévère.

La situation observée en Normandie illustre l'urgence d'actions ciblées à l'échelle régionale, afin de limiter les conséquences sanitaires et sociales d'un phénomène en constante augmentation.