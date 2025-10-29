En ce moment Undressed SOMBR
Santé. Les mineurs normands boivent et fument plus que le reste de la France : des chiffres inquiétants

Santé. Alcool, tabac, cannabis… Les derniers chiffres de l'OFDT dévoilent une Normandie en haut du classement pour les consommations à risque. Si les adultes restent dans la moyenne nationale, les jeunes de 17 ans se distinguent par des usages plus fréquents et plus précoces. Une tendance qui inquiète les professionnels de santé.

Publié le 29/10/2025 à 17h26 - Par Mathilde Rabaud
Les jeunes Normands, champions de France pour la consommation de tabac et d'alcool. - Unsplash

D'après les données 2025 de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), les adolescents normands fument et boivent plus que leurs homologues du reste de la France.

À 17 ans, 86,8% ont déjà goûté à l'alcool, contre 80,6% à l'échelle nationale. Et plus d'un sur deux a bu dans le mois précédant l'enquête.

Le tabac suit la même trajectoire : 50% ont déjà fumé, et près de 18% consomment une cigarette chaque jour, un taux supérieur à la moyenne française.

Autre fait marquant : la cigarette électronique séduit particulièrement les jeunes Normands. 63% l'ont essayée, bien au-dessus du reste du pays. Une banalisation des pratiques qui alarme les acteurs de prévention.

Des adultes plutôt dans la moyenne… mais une mortalité alarmante

Chez les adultes, les comportements paraissent plus sages. Les niveaux de consommation d'alcool et de tabac sont globalement similaires à ceux du reste du territoire, avec un peu plus d'un Normand sur quatre ayant bu dans le mois.

Mais les conséquences, elles, se révèlent plus lourdes :

  • La mortalité liée à l'alcoolisme et à la cirrhose est bien plus élevée qu'ailleurs.
  • La région détient le triste record du nombre de décès par cancer du poumon chez les 35-64 ans.

Autrement dit, même si les usages ne sont pas systématiquement plus élevés, leurs effets se font sentir plus durement en Normandie.

Le cannabis, exception normande

Dans un contexte national où la consommation de cannabis reste importante, la Normandie fait figure d'exception. Moins d'un adulte sur dix en consomme, contre plus de 10% ailleurs. Même constat chez les jeunes, avec un usage dans le mois inférieur à la moyenne nationale. Une sobriété relative qui contraste avec la place qu'occupe encore l'alcool dans les soirées et la culture locale.

Une région sous tension sanitaire

Les chiffres rappellent une réalité sociale : les Normands paient un lourd tribut à leurs habitudes de consommation. Entre les décès prématurés, les maladies respiratoires chroniques et les cancers, la région se classe parmi les plus touchées de France. Les experts appellent à renforcer la prévention dès le collège et à changer les représentations autour de l'alcool "convivial" ou de la cigarette "banale".

