Le Havre. Il grille deux feux rouges sous les yeux des policiers et essaye de se cacher dans une haie

La police du Havre a dû faire face à deux courses-poursuites dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 octobre.

Il prend la fuite à pied

Jeudi 16 octobre peu avant 3h, une patrouille de police, dans le quartier Mont Gaillard, a voulu contrôler une voiture qui a immédiatement pris la fuite. Le conducteur a grillé plusieurs feux rouges, s'est engagé sur la rocade jusqu'à Fontaine-la-Mallet, a pris un rond-point à contresens et est revenu à hauteur du parking d'Auchan avant de prendre la fuite à pied. Les policiers ont retrouvé le conducteur caché dans la haie d'une habitation. Il s'agit d'un jeune de 17 ans. Il avait sur lui 1,5 gramme de cannabis et a été testé positif au THC. Son permis de conduire était en règle. La voiture, qui n'était pas assurée, ne lui appartenait pas. La carte grise était au nom d'une femme de 40 ans.

1,06 gramme d'alcool par litre de sang

La deuxième course-poursuite s'est déroulée dans le quartier des Docks, vers 5h. A hauteur de la discothèque de la rue Aviateur Guerin, une voiture roule à vive allure. La police tente de la contrôler mais le conducteur accélère. Il s'arrêtera finalement rue Jean-Baptiste Boivin pour tenter de fuir à pied mais l'homme a été immédiatement interpellé. Il s'agit d'un jeune de 19 ans. Il était alcoolisé, 1,06 gramme d'alcool par litre de sang. Dans la voiture se trouvaient également deux jeunes femmes de 20 et 22 ans.