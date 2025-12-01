En ce moment Grace kelly MIKA
Environnement. "C'est 9 000 tonnes de CO2 en moins" : cette usine de l'Orne passe à la biomasse

Environnement. A Val-au-Perche, l'usine Essity a inauguré sa nouvelle chaudière biomasse, jeudi 27 novembre. Conçue et exploitée par Dalkia, filiale du Groupe EDF, l'infrastructure permet de produire de l'énergie à partir de plaquettes en bois issues de forêts locales.

Publié le 01/12/2025 à 18h05 - Par Martin Patry
L'usine Essity de Val-au-Perche est désormais équipée d'une chaudière biomasse. - Martin Patry

Le projet avait débuté en 2021. Jeudi 27 novembre, le site ornais d'Essity, groupe international spécialisé dans l'hygiène et la santé, a inauguré sa nouvelle chaudière biomasse. Le bâtiment, conçu par Dalkia, filiale du Groupe EDF, permettra à l'usine de produire de l'énergie à partir de bois non valorisable. "On va utiliser des résidus, appelés plaquettes, qui étaient laissés en forêt, raconte Yannick Danel, directeur industriel marques d'enseigne France chez Essity. Il s'agit de forêts locales, situées à moins de 200km de l'usine", poursuit-il.

La chaudière biomasse d'Essity, à Val-au-Perche.La chaudière biomasse d'Essity, à Val-au-Perche. - Martin Patry

La vapeur comme énergie

Une fois sur site, les plaquettes de bois sont stockées dans un silo automatisé avant d'être envoyées à la combustion. "Grâce au bois, la chaudière va chauffer une masse d'eau qui va se transformer en vapeur. Cette vapeur sera ensuite utilisée comme énergie pour sécher le papier", détaille Yannick Danel.

A Val-au-Perche, l'usine Essity produit exclusivement des produits d'hygiène comme des essuie-tout et du papier toilette. "Pour produire du papier à partir de fibres, il faut énormément de séchage, explique Fabien Brémont, membre du comité exécutif de Dalkia en Normandie. Ce sont des processus qui utilisent énormément de vapeur, poursuit-il.

Les plaquettes de bois sont brûlées pour produire de la vapeur d'eau.Les plaquettes de bois sont brûlées pour produire de la vapeur d'eau. - Martin Patry

"Gagnant-gagnant"

Avant l'inauguration de la chaudière biomasse, l'usine produisait de la vapeur avec du gaz naturel importé. "Cette installation va permettre au site d'Essity de réduire de 40% sa consommation de gaz naturel, assure Fabien Brémont. C'est mieux pour la planète, c'est 9 000 tonnes de CO2 évitées par an. En fait, on remplace une énergie importée et carbonée par une énergie locale et décarbonée, c'est gagnant-gagnant", poursuit-il.

La chaudière biomasse a en partie été financée par Dalkia ainsi que l'Etat, avec son opérateur ADEME.

Notre reportage à Val-au-Perche

Galerie photos
La chaudière biomasse d'Essity, à Val-au-Perche. - Martin Patry Les plaquettes de bois sont brûlées pour produire de la vapeur d'eau. - Martin Patry

