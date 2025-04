Orne. L'électricité de 1 100 foyers menacée après des mouvements de terrain : un vaste chantier lancé

Un chantier important a débuté à Ceton. L'électricité d'environ 1 100 foyers, principalement de cette commune et de celle de Val-au-Perche, était menacée depuis plusieurs mois. La RD136 a subi deux mouvements de terrain en mars et en octobre 2024, ce qui a provoqué des fissures dans la route, et menaçait donc la ligne de haute tension de 20 000 volts.

• A lire aussi. Ceton. Départementale fermée : les fortes pluies ont provoqué des fissures jusqu'à 8cm sur le bitume

850m de réseau à renouveler

Après plusieurs mois d'analyse du terrain et de réflexion en vue d'un nouveau réseau, un vaste chantier a été lancé au début du mois d'avril. L'objectif est de renouveler 850m de réseau électrique, dont 70m en souterrain, pour prévenir une rupture d'électricité pour ces 1 100 foyers. "Une fois les essais terminés, Enedis mettra en service les différents tronçons du nouveau réseau électrique", explique le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.