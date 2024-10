Tempête Kirk. Des fissures constatées sur une route de l'Orne après les fortes pluies

La tempête Kirk aura fait quelques dégâts dans l'Orne et notamment à Ceton. Outre l'inondation de l'Ehpad de la commune, l'épisode pluvieux du mercredi 9 octobre, d'une intensité exceptionnelle, est à l'origine d'un nouveau mouvement de terrain au lieu-dit "les Pins". Le glissement a créé des fissures prononcées sur la chaussée. La départementale 136 est ainsi coupée entre Ceton et Nogent-le-Rotrou.

Deux glissements de terrain en un an

Un précédent glissement de terrain était survenu en février 2024. L'analyse conduite alors par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a surveillé pendant plusieurs mois l'évolution du phénomène, apparu initialement en mars 2020. Dès la stabilisation complète de l'emprise, une tranchée drainante a été créée le long de la départementale pour tenter de capter l'eau en tête du mouvement. La chaussée a été ensuite réparée en surface.

"Le glissement du 9 octobre confirme que le phénomène dépasse largement le domaine routier, tel que diagnostiqué par le BRGM", explique le service des routes du Département. "Désormais, seuls les résultats de la nouvelle étude engagée permettront d'avancer, notamment sur la gestion des eaux de ruissellement et d'infiltration et le drainage des eaux superficielles depuis l'amont de la tête de ce glissement qui concerne plus d'un hectare."

S'agissant de la remise en état de la chaussée, "elle n'interviendra que lorsque le glissement actuel sera considéré comme stabilisé et que toutes les conditions de sécurité seront réunies pour intervenir". La circulation est donc fermée jusqu'à nouvel ordre, une déviation est en place.