Caen. En juillet, la Ville recense une hausse de 3% des nuitées

"Le Millénaire de Caen 2025 commence déjà à porter ses fruits côté tourisme", se réjouit Aristide Olivier, maire de Caen. En effet, si le mois de juillet 2024 était déjà satisfaisant en raison du 80e anniversaire du Débarquement, juillet 2025 l'est encore plus.

La Ville de Caen a enregistré une hausse de 3% des nuitées par rapport à l'année précédente. Aristide Olivier y voit deux raisons principales : "Nous avons eu deux temps forts, le Tour de France qui était de passage le 9 juillet. Cela a boosté les séjours en milieu de semaine. Et le Week-End Maritime, fin juin, a aussi dopé les réservations." Selon le maire de Caen, "57% des nuitées viennent de l'international, avec les Néerlandais en tête".