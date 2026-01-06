Football (Ligue 1). Pembélé revient, Namli s'en va : les premiers mouvements du mercato au HAC

Ce sont les premiers mouvements du mercato hivernal, au Havre Athletic Club. Le club doyen a confirmé, mardi 6 janvier, le retour au sein de son groupe du défenseur polyvalent Timothé Pembélé.

Le retour d'un acteur du maintien

Agé de 23 ans, le joueur formé au PSG est, comme la saison dernière, prêté par son club de Sunderland, actuel 8e de la Premier League anglaise. Un prêt valable jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. "Nous avons tous en mémoire son but, le but vainqueur face au FC Nantes (3-2) à la 88e minute d'une bataille épique en mars dernier" rappelle le HAC, images à l'appui, sur ses réseaux sociaux. Arrivé l'hiver dernier et vu à 20 reprises pendant la saison 2024-2025, Timothé Pembélé avait en effet été l'un des artisans de l'incroyable maintien décroché in extremis.

Le HAC annonce également le départ de Younes Namli. Le joueur danois, arrivé à l'intersaison, n'a pas vraiment impressionné lors de ses 13 apparitions. Il retourne au PEC Zwolle, où il évoluait la saison passée.