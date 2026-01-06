En ce moment The First Time Damiano DAVID
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Football (Ligue 1). Pembélé revient, Namli s'en va : les premiers mouvements du mercato au HAC

Sport. Pressentis depuis quelques jours, le Havre Athletic Club a confirmé, mardi 6 janvier, le retour du défenseur Timothé Pembélé, l'un des artisans du maintien la saison dernière, et le départ de Younes Namli, arrivé l'été dernier.

Publié le 06/01/2026 à 15h51 - Par Célia Caradec
Football (Ligue 1). Pembélé revient, Namli s'en va : les premiers mouvements du mercato au HAC
Arrivé cet été, Younes Namli est déjà parti ! - Adrien Casanova - LCC

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce sont les premiers mouvements du mercato hivernal, au Havre Athletic Club. Le club doyen a confirmé, mardi 6 janvier, le retour au sein de son groupe du défenseur polyvalent Timothé Pembélé.

Le retour d'un acteur du maintien

Agé de 23 ans, le joueur formé au PSG est, comme la saison dernière, prêté par son club de Sunderland, actuel 8e de la Premier League anglaise. Un prêt valable jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. "Nous avons tous en mémoire son but, le but vainqueur face au FC Nantes (3-2) à la 88e minute d'une bataille épique en mars dernier" rappelle le HAC, images à l'appui, sur ses réseaux sociaux. Arrivé l'hiver dernier et vu à 20 reprises pendant la saison 2024-2025, Timothé Pembélé avait en effet été l'un des artisans de l'incroyable maintien décroché in extremis.

Le HAC annonce également le départ de Younes Namli. Le joueur danois, arrivé à l'intersaison, n'a pas vraiment impressionné lors de ses 13 apparitions. Il retourne au PEC Zwolle, où il évoluait la saison passée.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Réfrigérateur congélateur compact essentiel b
Réfrigérateur congélateur compact essentiel b Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 100€ Découvrir
Câble vga standard mâle mâle gris clair 1,60 m
Câble vga standard mâle mâle gris clair 1,60 m Talence (33400) 4€ Découvrir
Câble svga standard mâle mâle noir
Câble svga standard mâle mâle noir Talence (33400) 6€ Découvrir
Câble svga Haute Résolution 1,80 m
Câble svga Haute Résolution 1,80 m Talence (33400) 9€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Football (Ligue 1). Pembélé revient, Namli s'en va : les premiers mouvements du mercato au HAC
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple