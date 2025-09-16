En ce moment Texas Hold'em Beyonce
Podcast. "Le Débrief 100% HAC" invite Josué Cassé de Foot Mercato

Sport. Après la clôture du marché des transferts, Josué Cassé, journaliste pour Foot Mercato, s'installe à la table du podcast "Le Débrief 100% HAC". Après la défaite à Strasbourg, c'est l'occasion de tirer un premier bilan, un mois après le coup d'envoi du championnat de Ligue 1, après un mercato finement mené par Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre, et son équipe.

Publié le 16/09/2025 à 18h00 - Par Célia Caradec
Le journaliste de Foot Mercato a échangé en duplex avec l'équipe du Débrief 100% HAC. - Gilles Anthoine

Trois points sur douze possibles, une victoire pour trois défaites. Le bilan comptable du Havre Athletic Club est modeste, un mois après le coup d'envoi du championnat 2025-2026 de Ligue 1. Mais le visage montré par les hommes de Didier Digard, vainqueurs contre Nice et très convaincants face à Lens et Strasbourg, laisse espérer un scénario très intéressant, à l'aube d'une quatrième saison consécutive dans l'élite du football français.

Pour évoquer ces débuts prometteurs et la récente défaite face au Racing Club de Strasbourg, Le Débrief 100% HAC, podcast de Tendance Ouest consacré à l'actualité des Ciel et Marine, invite Josué Cassé. Ce journaliste normand suit particulièrement Le Havre et le Paris Saint-Germain pour le site Foot Mercato, spécialisé dans l'actualité des transferts.

Au Havre, "une direction sportive sur le podium de Ligue 1"

Au micro de Mathieu Billeaud (Foot Normand), Luc Gallais (Le Courrier Cauchois) et de Célia Caradec (Tendance Ouest), le natif de Bernay revient aussi en détail sur le mercato estival impressionnant mené par le directeur sportif Mathieu Bodmer, qui doit toujours travailler avec un encadrement de sa masse salariale et un budget XXS. Malgré ces contraintes, pas moins de onze joueurs, libres de tous contrats ou prêtés, ont rejoint l'effectif de Didier Digard cet été, dont le Tanzanien Ally Samatta, le Japonais Ayumu Seko, l'ancien gardien de Clermont Mory Diaw, le surprenant Fodé Doucouré ou plus récemment le Chilien Damian Pizzaro ou l'Allemand Reda Khadra.

Notre série de podcasts sur le HAC est à retrouver sur Podcast by Tendance Ouest, Foot Normand, Le Courrier Cauchois et sur les plateformes Deezer et Spotify.

