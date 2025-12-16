Tennis. La Danoise Clara Tauson sacrée championne de l'Open de Caen 2025

L'Open féminin de Caen s'est achevé lundi 15 décembre avec la victoire de la Danoise Clara Tauson, 12e mondiale, face à la jeune Française Ophélie Boullay. Battue 6/3, 6/2, la joueuse de 17 ans, championne de France 17/18 ans et 36e française, n'a pas démérité, sauvant cinq jeux grâce à des revers incisifs.

Une saison 2025 complète

Si la rencontre n'avait pas d'enjeu majeur sur le circuit, elle a offert à Ophélie Boullay une précieuse opportunité de se mesurer à une tête d'affiche et d'identifier les axes de progression pour la suite de sa carrière : "Ça complète la fin de saison 2025. Il y a des choses flagrantes que je dois améliorer en 2026, la longueur, ou encore mon service. Et les premières frappes aussi, je pense que c'est le plus important, pour prendre le dessus direct."

Malgré la défaite, la Française a pu compter sur le public caennais pour l'encourager : "Avoir autant de public quand on est française en France c'est vraiment agréable, on se sent portée du début à la fin. L'Open de Caen est vraiment à refaire !"

De son côté, Clara Tauson profitait de cette exhibition pour préparer son Open d'Australie, auquel elle sera dans un petit mois.