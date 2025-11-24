Près de Caen. Votez pour choisir le nom de cette halle de tennis

A vos votes ! Alors qu'Ifs se dote en 2026 d'une future halle de tennis, celle-ci se cherche un nom. La municipalité et le club proposent aux habitants trois noms afin de baptiser l'équipement sportif. D'abord Emilie Loit, cherbourgeoise et donc normande, spécialiste du double, auréolée de 16 titres, mais aussi de trois en simple. Le nom le plus connu est celui d'Amélie Mauresmo, ancienne numéro une mondiale, devenue depuis directrice de Roland-Garros. Troisième choix, Simonne Mathieu, deux fois gagnante du tournoi parisien, 13 fois lauréate d'un tournoi du Grand Chelem, et active dans la Résistance.

Le vote se passe sur le site de la commune ville-ifs.fr.