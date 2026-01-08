"[LIVE] Tempête Goretti : des rafales à 170km/h enregistrées en Normandie !

Un épisode météo d’une rare intensité survole la Normandie ce jeudi 8 janvier. La tempête Goretti, annoncée comme potentiellement plus violente que Ciaran, entraîne des vigilances maximales, notamment dans la Manche. Vent violent, submersion marine, perturbations majeures : toutes les infos sont à suivre en direct.
55 000 foyers sont privées d'électricité en France, dont 20 000 en Bretagne et 5 000 en Normandie. Enedis indique qu'environ 2 200 habitations n'ont pas de courant dans la Manche, 1 300 dans le Calvados, 750 dans l’Eure, 650 dans l’Orne et 100 dans la Seine-Maritime. En Normandie, 500 techniciens Enedis et 130 prestataires sont mobilisés.
C'est spectaculaire, une rafale à 170 km/h a été relevée à Barneville-Carteret ! Le vent s'intensifie aussi sur le Cap de la Hague avec des vents à 142 km/h.
Le chiffre est impressionnant, mais il est loin du record de vitesse jamais enregistré en France : 320km/h ! C'était le 19 novembre 1967, sur le sommet du Mont Ventoux en Provence, lors d’un épisode de mistral exceptionnel.
La tempête Gorrite malmène le réseau électrique. 1 000 foyers sont sans courant dans la Manche. À 22h, les sapeurs-pompiers du département sont intervenus 28 fois, notamment pour des chutes de branches, d’arbres et de câbles sur la voie publique.
Des renforts chez Enedis
En prévision de la tempête Goretti, Enedis a déclenché la Force d'intervention rapide électricité (FIRE). Des agents volontaires d'autres régions ont pris la route vers la Normandie, jeudi 8 janvier, pour renforcer les équipes en cas de coupures de courant. Ce dispositif permet aussi de mobiliser du matériel, comme des groupes électrogènes.
La préfecture du Calvados signale qu’un arbre est tombé sur la nationale 13 au niveau de La Cambe, près d’Isigny, dans le sens Cherbourg vers Caen. La route n’est toutefois pas coupée.
En revanche, la chute d’un arbre sur la départementale 613 entre Lisieux et Évreux a provoqué la coupure du trafic.
La circulation interdite sur les grands ponts
Piétons et véhicules ont interdiction de circuler sur les ponts de Tancarville, de Brotonne et de Normandie à partir de 22 heures. Leur réouverture est conditionnée à la force du vent.
A Caen, le viaduc de Calix a fermé à 20 heures et doit rouvrir à 8h, ce vendredi 9 janvier.
Il est 22h. La tempête Goretti s'intensifie sur la Normandie. Selon Météo, des vents à 137km/h ont soufflé à Barfleur, 131km/h à Barneville-Carteret, 101km/h à Port-en-Bessin et Fécamp et 87km/h à Flers.
Le monde du travail est aussi impacté
En raison des conditions météorologiques qui limitent les déplacements, et notamment de la fermeture de plusieurs ponts, certaines entreprises s'adaptent. L'usine Renault de Sandouville, près du Havre, a été mise à l'arrêt ce soir, peu après 20 heures. Les séances de travail prévues cette nuit et dans la journée de vendredi matin seront reportées, fait savoir le groupe à ses salariés.
L'usine fabrique des Renault Trafic et emploie environ 1800 personnes, sans compter les intérimaires.
Des coupures d’électricité constatées entre la Manche et le Calvados.
200 foyers ont été privés d’électricité dans le secteur d’Isigny-sur-Mer et en Suisse normande. Le courant est en cours de rétablissement par Enedis.
Que faire si vous avez des animaux de compagnie ce soir, durant la tempête ?
Lisa Geneau est petsitter à Cherbourg et ses environs depuis un an. Elle passe la soirée avec son chien Floki et son chat Bounty. « Je n’ai pas envie qu’il leur arrive quelque chose », révèle-t-elle.
Elle donne plusieurs conseils pour que la nuit se déroule bien, y compris pour vos animaux de compagnie. « Il faut les blottir, être proche d’eux, ne pas les faire sortir et bien fermer les fenêtres, peu importe s’ils miaulent », précise-t-elle.
Il est 21h, la Manche passe officiellement en vigilance rouge. Ce classement a été décidé par Météo-France. Le dernier relevé de Météociel, à 20h50, fait état de rafales à 130km/h dans la zone des Pieux, dans le Cotentin.
Pour accompagner leur mobilisation, les sapeurs-pompiers de l'Eure partagent une vidéo en ligne sur les conseils à adopter face à la tempête.
La tempête Goretti se fait ressentir sur les côtes, mais les secours sont aussi mobilisés dan les terres. 465 sapeurs-pompiers étaient de garde ou d’astreinte dans l'Eure jeudi soir à 20h. Ils sont accompagnés par 25 spécialistes USAR (sauvetage et déblaiement).
Les autorités ont recommandé de constituer un kit d'urgence, mais que contient-il ?
Ce kit doit permettre d'être autonome pendant 3 jours chez soi ou en cas d'évacuation si les autorités l'ordonnent. Ce kit doit rester accesible et contient plusieurs produits indispensables :
- une radio à piles (avec des rechange),
- une trousse de premiers secours (alcool, pansements, compresses…),
- des outils de base (couteau multifonctions, ouvre-boîte…),
- de la nourriture non périssable, sans besoin de cuisson. L'idéal étant les conserves.
- des vêtements chauds,
- une couverture de survie,
- une lampe de poche (avec des piles de rechange)
- des bougies, un briquet ou des allumettes
- un chargeur de téléphone portable
- les lunettes de vue,
- des médicaments de base
- de l’argent liquide,
- de l’eau potable en quantité
- des photocopies des documents essentiels dans un pochette étanche (carte d’identité, ordonnances…)
- le double des clés de la maison et de la voiture
- des jeux (il faut bien s'occuper !)
Malgré le vent, les livreurs de repas continuent leur travail. Cela fait un an qu’Adgmal complète ses fins de mois : il livre des plats à Cherbourg avec sa voiture. Ce soir, il a un peu moins de clients à livrer, plusieurs restaurants étant fermés. « Les livraisons à scooter, c’est là le danger », remarque-t-il.
Comment les centrales nucléaires, comme celle de Flamanville, se préparent à la tempête Goretti ?
« Ce sont des situations qui sont prévues, notamment dès que l’on dépasse une hauteur de vague de houle », indique la direction du site. La puissance des deux réacteurs actifs, le 1 et le 3, a été réduite de 50%. Le personnel d’astreinte, environ 110 personnes, est présent au centre de crise non loin pour intervenir. Ce système avait déjà été utilisé durant la tempête Ciaran.
Si besoin, les équipes peuvent mettre en place l’îlotage de la centrale. Il s’agit d’isoler le site du reste du réseau électrique, notamment si des poteaux électriques du réseau sont tombés.
La tempête Goretti souffle aussi de l’autre côté de la Manche. Les premières images du phénomène, venant de Porthleven à l’extrême sud du Royaume-Uni, circulent sur les réseaux sociaux.
A Rouen, la Ville a pris des mesures complémentaires pour la journée du vendredi 9 janvier après le passage de la tempête :
Il est fortement déconseillé de se déplacer en front de mer ou près d'une masse d'eau. La passerelle Michel Legrand, qui traverse le Bassin de Commerce à Cherbourg, est ainsi levée pour permettre la navigation et interdire la circulation des piétons. "Cette fermeture prendra effet ce soir à partir de 21h et sera maintenue jusqu’à demain matin à 7h", indique Ports de Normandie.
Des rafales à plus de 140 km/h sont attendues ce soir dans la Manche. À Cherbourg, les rues commencent à se vider. La préfecture avait recommandé aux citoyens de s'abriter à partir de 18h.
Dans le Calvados, 68 agents départements sont mobilisés
Au total, 68 agents départementaux, sont mobilisés depuis 17h ce jeudi jusqu’à 8h vendredi sur l’ensemble du département. Ils sont épaulés par sept encadrants, chargés de réceptionner les demandes d’intervention des secours et de les transmettre aux équipes déployées sur le terrain.
Dès 7 heures vendredi matin, le site inforoute14.fr ainsi que notre live Tendance Ouest sera mis à jour avec les éventuelles routes barrées. Les autorités appellent à la prudence et à limiter les déplacements.
Des déviations près du Viaduc de Calix
Le viaduc de Calix sur le périphérique de Caen ferme dans 40 minutes, à 20h et jusqu’à nouvel ordre. Des déviations sont en place dans le sens Paris-Cherbourg par l’échangeur 2 et dans l’autre sens, vers Paris, via l’échangeur3 « Porte d’Angleterre », en suivant les itinéraires fléchés. La voie de gauche, aux abords du viaduc, est déjà neutralisée.
"Les usagers sont donc invités à privilégier aux heures de pointes de ce soir et de demain matin, le contournement de l'agglomération de Caen par le boulevard périphérique Sud", indique la dDirection interdépartementale des routes Nord-Ouest.
Au Havre, fin des transports à 22h
Pour éviter tout risque, sur le réseau LiA du Havre, les derniers départs du tramway et des bus se feront à 22h ce jeudi 8 janvier. "Le début de service du funiculaire sera retardé de plusieurs heures" vendredi, prévient la communauté urbaine.
Vendredi 9 janvier, les lignes A et B du tramway et la majorité des lignes de bus circuleront en horaires du samedi.
Enedis est paré à réagir après la tempête. Au niveau national, 1 600 techniciens Enedis sont mobilisés, 200 techniciens Enedis mobilisés dans le cadre de la FIRE, la force d'intervention rapide, 650 salariés prestataires et 200 conseillers clientèle.
En Normandie, ce sont 500 techniciens Enedis, et 130 prestataires qui sont dédiés à cet événement. En Bretagne, il y a 300 techniciens Enedis et 230 prestataires.
Pourquoi la tempête s’appelle “Goretti”, et pourquoi ça fait polémique ?
Comme toutes les tempêtes hivernales en Europe, Goretti est issu d’une liste de prénoms établie à l’avance par plusieurs services météorologiques. Le choix du nom n’a aucune portée symbolique : il sert uniquement à faciliter la communication et la prévention des risques.
Mais ce prénom suscite une polémique. Pour certains fidèles, il évoque Maria Goretti, une sainte catholique, et son association à un phénomène météorologique violent est jugée maladroite, voire choquante. Les services météo rappellent de leur côté qu’aucune intention religieuse n’entre en ligne de compte.
Les secours sont aussi mobilisés dans l’Orne
290 sapeurs-pompiers sont de garde ou d’astreinte dans l’Orne. Le service de secours anticipe une montée des effectifs à partir de 20h. Ce département est classé en vigilance orange par Météo France, jusqu’à vendredi 8h du matin.
Pensez à rentrer vos poubelles !
Même si les collectes de déchets ont été fortement impactées par la neige, dans de nombreuses communes de Normandie, il faut penser à rentrer ses conteneurs à poubelles et ne pas les laisser sur la voie publique.
La circulation restreinte sur plusieurs axes en Normandie
Bison Futé fait le point sur plusieurs accès où la circulation est restreinte :
- Pont de Normandie et de Tancarville en Seine-Maritime, restriction à 20h,
- Le périphérique de Caen restreint son accès à 20h
« Soyez extrêmement très prudent sur les 15 départements en vigilance orange et rouge et merci de suivre les différentes recommandations qui sont préconisées sur le réseau routier national », indique le service routier.
Hantée par le souvenir de la tempête Ciaran, la ville de Bayeux renforce ses précautions
La Ville de Bayeux, témoin direct d’un épisode similaire pendant la tempête Ciaran qui avait décimé une grande partie de ses arbres en 2023, a déclenché plusieurs mesures de prévention dès ce jeudi après-midi
Les jardins publics, les cimetières et l’ensemble des équipements sportifs sont fermés, avec l’annulation des activités programmées après 20h. L’accès à la place de Gaulle et au Mémorial des reporters est interdit. Le service Bybus est suspendu vendredi matin, tandis que les transports régionaux et scolaires sont arrêtés à partir de 19h. Les collectes de déchets sont également réorganisées selon les secteurs.
La municipalité appelle les habitants et les commerçants à sécuriser les objets extérieurs, ne pas sortir les bacs de déchets et limiter leurs déplacements pendant l’épisode venteux.
Le club de Quevilly Rouen métropole fait savoir que le match amical, prévu vendredi 9 janvier, contre Dunkerque est annulé en raison des conditions météo.
