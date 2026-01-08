"[LIVE] Tempête Goretti : des rafales à 170km/h enregistrées en Normandie !

Les autorités ont recommandé de constituer un kit d'urgence, mais que contient-il ?



Ce kit doit permettre d'être autonome pendant 3 jours chez soi ou en cas d'évacuation si les autorités l'ordonnent. Ce kit doit rester accesible et contient plusieurs produits indispensables :



- une radio à piles (avec des rechange),

- une trousse de premiers secours (alcool, pansements, compresses…),

- des outils de base (couteau multifonctions, ouvre-boîte…),

- de la nourriture non périssable, sans besoin de cuisson. L'idéal étant les conserves.

- des vêtements chauds,

- une couverture de survie,

- une lampe de poche (avec des piles de rechange)

- des bougies, un briquet ou des allumettes

- un chargeur de téléphone portable

- les lunettes de vue,

- des médicaments de base

- de l’argent liquide,

- de l’eau potable en quantité

- des photocopies des documents essentiels dans un pochette étanche (carte d’identité, ordonnances…)

- le double des clés de la maison et de la voiture

- des jeux (il faut bien s'occuper !)