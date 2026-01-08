Tempête Goretti. Le viaduc de Calix va fermer à la circulation sur le périphérique de Caen

Le viaduc de Calix sera inaccessible à la circulation cette nuit. Pour cause, les potentiels vents violents de la tempête Goretti qui représentent un danger majeur pour la structure datant de 1975.

Fermé à partir de 20h

Le pont sera inaccessible à partir de 20h, ce jeudi 8 janvier, et le sera jusqu'au vendredi 9 janvier, à 8h du matin. Cela fait suite à la vigilance orange aux vents, annoncée par la préfecture du Calvados. Pour passer l'Orne sur cette période, vous pouvez repasser par la ville de Caen, ou emprunter le pont de Bénouville, qui n'est, pour le moment, pas annoncé fermé à la circulation cette nuit.