Fait divers. Un nouveau véhicule détruit par les flammes dans la Manche

Un nouveau véhicule a pris feu dans la Manche. Lundi 15 décembre, les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 12h30 dans la rue Calas à Valognes pour éteindre un feu de voiture. Une fois sur place, les secours ont découvert le véhicule totalement embrasé. Les six pompiers ont maîtrisé les flammes avec une lance à eau. L'incident n'a pas fait de victime. Cet incendie survient quelques heures après un feu de véhicule à Granville qui a ravagé trois autres voitures voisines, lundi matin.
Sécurité. Les pompiers du Cotentin étaient mobilisés, lundi 15 décembre en milieu de journée, à Valognes pour un feu de véhicule.
Publié le 16/12/2025 à 08h59 - Par Julien Rojo
