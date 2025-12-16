En ce moment bandaids Katy PERRY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Côte Fleurie. 4 kilos de cannabis et 26 000 euros saisis : un trafic de stupéfiants démantelé

Sécurité. Une femme d'une vingtaine d'années a été interpellée par les forces de l'ordre. Soupçonnée d'être au cœur d'un trafic de drogue entre Pont-l'Evêque et la Côte Fleurie, elle a été placée en détention provisoire.

Publié le 16/12/2025 à 09h56 - Par Elvire Alix
Côte Fleurie. 4 kilos de cannabis et 26 000 euros saisis : un trafic de stupéfiants démantelé
Cette opération engage 30 gendarmes de la compagnie renforcée par 10 militaires d'une unité d'intervention, quatre enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Lisieux et deux équipes cynophiles. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un vaste réseau de trafic de stupéfiants a été mis au jour sur le secteur de Pont-l'Evêque et de la Côte Fleurie à l'issue de plusieurs mois d'enquête menée par la gendarmerie, sous l'autorité du parquet de Lisieux. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, soupçonnée d'être au centre de ce réseau, a été interpellée et placée en détention provisoire.

L'issue d'une enquête de presque deux années

L'enquête débute au cours de l'année 2024, à la suite de renseignements faisant état d'un trafic de cannabis et de cocaïne dans le secteur. Le 20 novembre 2024, l'interpellation d'une personne en possession de 100 grammes de résine de cannabis dans un train à destination de Pont-l'Evêque permet de confirmer l'implication présumée de la jeune femme, identifiée comme son fournisseur.

Les investigations menées par les enquêteurs mettent en lumière un système structuré d'achats et de reventes de stupéfiants sur la Côte Fleurie, avec une douzaine de consommateurs identifiés.

4 kilos de cannabis et 26 000 euros saisis

Le 9 décembre, une opération judiciaire d'ampleur est déclenchée, mobilisant près de 40 gendarmes, dont des militaires d'une unité d'intervention, des enquêteurs de Lisieux et deux équipes cynophiles spécialisées.

Lors de cette opération, les forces de l'ordre saisissent 4 kilos de résine de cannabis, dont la valeur marchande est estimée à 40 000 euros, ainsi que plus de 26 000 euros en numéraire et sur des comptes bancaires. Une voiture, une moto et plusieurs téléphones mobiles, utilisés dans le cadre du trafic, sont également confisqués.

Placée en garde à vue, la principale mise en cause reconnaît avoir écoulé plusieurs dizaines de kilos de résine de cannabis depuis l'été 2024, se fournissant auprès d'un grossiste basé au Havre. Dans l'attente de son jugement, prévu en janvier 2026, elle a été placée en détention provisoire. Les consommateurs identifiés feront, quant à eux, l'objet de poursuites adaptées à leur situation.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl Raismes (59590) 598€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Côte Fleurie. 4 kilos de cannabis et 26 000 euros saisis : un trafic de stupéfiants démantelé
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple