Côte Fleurie. 4 kilos de cannabis et 26 000 euros saisis : un trafic de stupéfiants démantelé

Un vaste réseau de trafic de stupéfiants a été mis au jour sur le secteur de Pont-l'Evêque et de la Côte Fleurie à l'issue de plusieurs mois d'enquête menée par la gendarmerie, sous l'autorité du parquet de Lisieux. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, soupçonnée d'être au centre de ce réseau, a été interpellée et placée en détention provisoire.

A lire aussi. Fait divers. Un nouveau véhicule détruit par les flammes dans la Manche

L'issue d'une enquête de presque deux années

L'enquête débute au cours de l'année 2024, à la suite de renseignements faisant état d'un trafic de cannabis et de cocaïne dans le secteur. Le 20 novembre 2024, l'interpellation d'une personne en possession de 100 grammes de résine de cannabis dans un train à destination de Pont-l'Evêque permet de confirmer l'implication présumée de la jeune femme, identifiée comme son fournisseur.

Les investigations menées par les enquêteurs mettent en lumière un système structuré d'achats et de reventes de stupéfiants sur la Côte Fleurie, avec une douzaine de consommateurs identifiés.

4 kilos de cannabis et 26 000 euros saisis

Le 9 décembre, une opération judiciaire d'ampleur est déclenchée, mobilisant près de 40 gendarmes, dont des militaires d'une unité d'intervention, des enquêteurs de Lisieux et deux équipes cynophiles spécialisées.

Lors de cette opération, les forces de l'ordre saisissent 4 kilos de résine de cannabis, dont la valeur marchande est estimée à 40 000 euros, ainsi que plus de 26 000 euros en numéraire et sur des comptes bancaires. Une voiture, une moto et plusieurs téléphones mobiles, utilisés dans le cadre du trafic, sont également confisqués.

Placée en garde à vue, la principale mise en cause reconnaît avoir écoulé plusieurs dizaines de kilos de résine de cannabis depuis l'été 2024, se fournissant auprès d'un grossiste basé au Havre. Dans l'attente de son jugement, prévu en janvier 2026, elle a été placée en détention provisoire. Les consommateurs identifiés feront, quant à eux, l'objet de poursuites adaptées à leur situation.