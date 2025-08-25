En ce moment Les étoiles Léman
Eure. Deux hommes écroués pour un homicide potentiellement lié au trafic de drogue

Sécurité. Le parquet d'Evreux a annoncé, lundi 25 août, la mise en examen de deux hommes pour homicide volontaire dans le cadre d'une affaire qui pourrait être lié à un trafic de stupéfiants. L'un des suspects est originaire d'Evreux.

Publié le 25/08/2025 à 17h55 - Par Alexandre Leno
L'affaire pourrait être liée à un règlement de comptes dans le cadre d'un réseau de trafic de drogue.  - Martin Patry

Deux hommes de 34 et 20 ans ont été mis en examen et incarcérés dans le cadre de l'enquête pour l'homicide volontaire d'un adolescent par arme à feu fin juin à Vernon (Eure), a appris l'AFP lundi 25 août auprès du parquet d'Evreux.

L'un des suspects originaire d'Evreux

La victime, un Malien non accompagné de 16 ans, avait été tuée par balles le 27 juin, dans ce qui semble être un règlement de comptes dans le cadre d'un trafic de stupéfiants selon Rémi Coutin, procureur de la République d'Evreux. Selon Rémi Coutin, le suspect le plus âgé est originaire de Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis, le plus jeune habite à Evreux. Tous les deux inconnus des services de police, ils ont nié être impliqués dans ce meurtre, selon la même source. Ils ont été mis en examen et incarcérés le 1er août.

Le 27 juin, le corps de l'adolescent avait été retrouvé sans vie par les forces de l'ordre, à la suite d'un appel des sapeurs-pompiers. Originaire de Bamako, il vivait dans un foyer de la ville depuis le début de l'année, selon le procureur. "Mais il était manifestement dans le département depuis plus longtemps, suivi par un juge des enfants d'Evreux à la fois sur un volet pénal et éducatif", avait expliqué Rémi Coutin en juin.

Avec AFP

