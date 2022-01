Rouen. Drogue en Seine-Maritime : une trafiquante devant la justice

Le samedi 17 juin 2017, une patrouille de police surveille la place Saint-Vivien à Rouen (Seine-Maritime), endroit connu pour réunir acheteurs et revendeurs d'héroïne et de cocaïne. Au cours de cette surveillance discrète, trois hommes et une femme au comportement suspect sont repérés. Des transactions semblent se faire par billets et sachets échangés, tandis que deux d'entre eux surveillent les lieux. Les quatre suspects sont interpellés, lesquels, en garde à vue, "chargent" Hajar Moquadem, 24 ans, la désignant comme étant la principale organisatrice du trafic.

Elle nie les faits

En audition, elle nie la vente de stupéfiants et déclare gagner sa vie en faisant la manche et en se prostituant. Elle réitère sa déclaration d'innocence à la barre: "Je n'ai rien fait, on m'a chargée à tort." Mais, lors d'une autre audition, on lui fait part des recherches sur son téléphone portable, qui montrent à l'évidence des conversations concernant l'achat et la revente de drogue. Pour le ministère public, "les faits reprochés sont avérés par plusieurs témoignages", et, pour la défense, "les preuves apportées au dossier ne sont pas déterminantes".

Prison ferme

Reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés à l'audience du lundi 10 juillet 2017, elle est condamnée à huit mois de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Calvados : un homme condamné pour agressions sexuelles sur sa petite-fille

Agression à Caen : la victime était maculée de sang