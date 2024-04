Eure. Opération "Place nette" : huit personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre pour trafic de stupéfiants

Une opération spéciale a été menée par les policiers d'Evreux de l'Eure, du 17 au 19 avril. Nommée "Place nette", elle a été réalisée dans le quartier de la Madeleine à Evreux sur plusieurs axes routiers autour de cette ville. "L'objectif était de lutter contre toutes les formes de trafics et de sécuriser l'espace public", a indiqué la préfecture de l'Eure dans un communiqué datant du vendredi 19 avril.

Plusieurs forces de l'ordre mobilisées

Cette opération, conduite sous l'autorité du préfet de l'Eure et la direction judiciaire du procureur de la République d'Evreux, a mobilisé la police nationale, la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) n°8, la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Rouen, les douanes, la police aux frontières, la direction de la protection des populations de l'Eure (DDPP), ainsi que la police municipale d'Évreux. Des contrôles ont été effectués dans les caves et les halls d'immeubles ainsi que dans un appartement servant à stocker des produits stupéfiants.

Huit personnes interpellées pour trafic de stupéfiants

Au total, huit personnes, dont trois adultes et cinq mineurs, "ont été interpellées pour trafic de stupéfiants", ont indiqué le préfet de l'Eure et le procureur de la République d'Évreux. Ils ont été présentés à un juge. Quatre autres jeunes, dont trois mineurs non accompagnés, seront convoqués devant le juge des enfants début juin.

"Un point de deal majeur a été démantelé"

Lors de cette opération, "un point de deal majeur a été démantelé". Les policiers ont saisi 8 434€ en liquide, un fusil à pompe et un révolver avec leurs munitions, deux gilets par balle, près d'1,5kg de drogue et 10 000 cigarettes contrefaites. Durant ces trois derniers jours d'opération "Place nette", plus de 800 contrôles routiers ont été effectués, relevant 184 infractions dont 30 conduites sous l'empire d'alcool et ou de stupéfiants.

"Sur 85 véhicules contrôlés, 9 infractions ont été relevées", a indiqué la préfecture euroise. Les policiers ont également effectué des contrôles dans quatre commerces ayant révélé "de graves manquements entraînant la destruction immédiate des produits présentés à la vente" en raison notamment de dates limites de consommation de produits alimentaires dépassées etc. Des mesures de fermeture administrative ont été prises pour 3 commerces.

D'autres opérations d'envergure auront lieu dans l'Eure "dans les prochaines semaines afin de poursuivre la lutte contre les trafics de drogue et de présenter leurs auteurs à la justice", ont annoncé le préfet de l'Eure et le procureur de la République d'Évreux.