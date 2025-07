Montmartin-sur-Mer. Saisie de stupéfiants au festival Chauffer dans la Noirceur : cinq personnes placées en garde à vue

Des produits stupéfiants ont été saisis au festival Chauffer dans la Noirceur à Montmartin-sur-Mer. Vendredi 18 juillet, la compagnie de gendarmerie de Coutances a indiqué dans un communiqué que lors de cet événement qui s'est déroulé du 11 au 13 juillet, les forces de l'ordre ont été particulièrement attentives à la sécurité. Le premier jour du festival, un point de vente de produits stupéfiants a été découvert sur l'aire de camping dans une caravane.

De la drogue et de l'argent retrouvés

Vendredi 11 juillet, une transaction entre un vendeur et un client a été constatée par les gendarmes. Cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Les perquisitions menées dans la caravane ont conduit à la découverte et à la saisie de divers produits stupéfiants : 120 grammes de résine de cannabis, 62 grammes de cocaïne, 314 comprimés de LSD, 118 doses de MDMA et 30 doses de kétamine. "La somme de 110 euros, fruit des premières transactions a aussi été découverte ainsi qu'un affichage indiquant le tarif des différents produits", ont précisé les gendarmes. La valeur des produits saisis est estimée à plus de 10 000€ à la revente.

Le principal dealer identifié

Un sixième individu, principal dealer identifié et absent au moment des interpellations, a été placé en garde à vue samedi 12 juillet. Les investigations réalisées ont permis d'identifier deux personnes, placées en garde à vue, "comme étant les responsables de l'organisation de ce trafic". Ils ont été déférés le 15 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Coutances en vue d'une comparution immédiate.

Le premier a été condamné à des peines de 24 mois d'emprisonnement, 3 000€ d'amende et a été écroué à la maison d'arrêt de Coutances. Le second a été condamné à 1 an d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans et à une amende de 1 000€.