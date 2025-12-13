Affaire des poupées pédopornographiques. Un homme interpellé, mis en examen et placé en détention provisoire près de Rouen

Le parquet de Rouen a annoncé ce samedi 13 décembre, la mise en examen d'un individu pour, entre autres, "acquisition de l'image ou de la représentation d'un mineur à caractère pornographique, détention de l'image ou de la représentation d'un mineur à caractère pornographique, etc.". L'homme âgé d'une quarantaine d'années, a ensuite été placé en détention provisoire.

Un homme interpellé

Dans le cadre d'une opération nationale d'interpellations en lien avec des procédures ouvertes par le parquet de Paris et pilotée par l'Office mineurs (OFMIN), à raison de la commercialisation de poupées sexuelles ayant l'apparence de mineurs, "un homme a été interpellé mercredi 10 décembre au matin à son domicile situé à Saint-Etienne-du-Rouvray", a précisé le parquet de Rouen.

"Condamné une fois pour vol"

Selon le parquet, l'homme, "condamné une fois pour vol, n'était pas connu pour des faits de nature sexuelle". Il a été placé en garde à vue pour "acquisition de l'image ou de la représentation d'un mineur à caractère pornographique, détention de l'image ou de la représentation d'un mineur à caractère pornographique". Entendu, il a déclaré selon Sébastien Gallois, procureur de la République, "avoir acheté la poupée car il se sentait seul, l'avoir utilisée puis jetée".

Des vidéos retrouvées

Lors d'une perquisition au domicile de cet habitant de Saint-Etienne-du-Rouvray, son matériel informatique était saisi. La garde à vue a ensuite été levée dans l'attente de son exploitation. "Les premiers éléments de l'exploitation mettaient en évidence diverses vidéos datées visiblement de 2024 sur lesquelles le mis en cause, visible, commettait des agressions sexuelles, à l'encontre d'une femme adulte et d'enfants bien réels", a confirmé Sébastien Gallois.

L'homme placé en détention provisoire

En raison de ces nouveaux éléments, la garde à vue du suspect a été reprise vendredi 12 décembre au matin. Voici les faits qui lui étaient reprochés : "acquisition de l'image ou de la représentation d'un mineur à caractère pornographique, détention de l'image ou de la représentation d'un mineur à caractère pornographique, enregistrement ou fixation d'image à caractère pornographique d'un mineur, viol, agression sexuelle. Son déferrement a eu lieu vendredi 12 décembre au soir "en vue d'une ouverture d'information judiciaire avec réquisitions de placement en détention provisoire". Ce samedi 13 décembre, le parquet de Rouen a confirmé la mise en examen de l'individu et son placement en détention provisoire.