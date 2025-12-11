En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
Miss France. La Normandie domine-t-elle le concours ? Ce que révèle le classement des régions les plus couronnées

Société. Avec sept titres remportés depuis la création du concours, la Normandie joue dans la cour des grandes régions de Miss France. Mais où se situe-t-elle réellement face à l'Ile-de-France, au Nord-Pas-de-Calais ou encore à Tahiti ? Classement, palmarès et tendances régionales : voici la vérité des chiffres.

Publié le 11/12/2025 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
Malika Ménard, Hinaupoco Deveze et Amandine Petit. - Instagram, Amandine Petit

Longtemps considérée comme une terre de candidates discrètes mais solides, la Normandie s'est progressivement hissée parmi les régions les plus performantes du concours Miss France.
Avec sept couronnes, elle se place aujourd'hui à la deuxième marche du podium, juste derrière l'Ile-de-France, région détentrice du record toutes catégories avec 16 titres.

Un résultat remarquable pour un territoire à l'identité forte, où le concours bénéficie d'un soutien local massif. Chaque élection régionale y rassemble un public fidèle, et les Miss Normandie figurent régulièrement dans les favorites du public comme du jury.

Pourquoi la Normandie performe-t-elle autant au concours ?

Si la région brille, ce n'est pas un hasard. Plusieurs facteurs reviennent régulièrement dans les analyses :

  • Un ancrage régional puissant, avec des comités locaux très structurés.
  • Une préparation très poussée, repérée et saluée par les équipes nationales.
  • Des candidates souvent bien classées, même lors des éditions qu'elles ne remportent pas.

La Normandie s'est également illustrée par des Miss charismatiques, à l'image de Cindy Fabre (2005) ou Amandine Petit (2021), et Malika Ménard (2010) dont la popularité a dépassé les frontières régionales.

Face aux autres régions : qui domine réellement le concours ?

Si la Normandie joue les premiers rôles, certaines régions connaissent un véritable âge d'or.

L'Ile-de-France, la locomotive historique

Avec 16 titres, elle reste la région la plus récompensée depuis 1920. Une avance confortable, liée notamment à son vivier de candidates et à la médiatisation de son élection régionale.

Le Nord-Pas-de-Calais, la success story récente

La région est un cas à part : longtemps absente du palmarès, elle enchaîne les victoires depuis 2015 avec Camille Cerf, Iris Mittenaere (devenue Miss Univers), Maëva Coucke puis Eve Gilles.

Tahiti, une régularité impressionnante

Avec le sacre d'Hinaupoko Devèze en 2026, l'île atteint six titres. Une vraie performance, même si elle reste juste derrière la Normandie et l'Alsace.

La Normandie, encore une place à gagner ?

Avec seulement un titre de retard sur l'Ile-de-France depuis le début des années 2000, la région normande pourrait bien viser plus haut dans les années à venir.
Sa présence quasi systématique dans le Top 12 et l'engouement régional ne cessent de renforcer son statut de prétendante sérieuse au titre chaque année.

La question reste donc ouverte : la prochaine Miss France pourrait-elle venir, encore une fois, de Normandie ?

