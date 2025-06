People. Reine d'un soir, chômeuse le lendemain : Cindy Fabre, Miss France normande, brise le silence

On la pensait sur un nuage éternel. Et pourtant. Vingt ans après son sacre au concours Miss France 2005, Cindy Fabre, originaire de la Nièvre mais révélée via Miss Calvados, Miss Basse-Normandie puis Miss Normandie, dévoile une réalité bien moins glamour. Invitée du podcast Entre vous et moi, animé par Dominique Lagrou-Sempère, l'ancienne directrice du comité Miss France livre un témoignage rare : celui d'une ex-Miss face aux portes closes du monde du travail.

"Je ne rentrais pas dans les cases" : son parcours atypique freiné par son image

Pas simple de décrocher un CDI avec une écharpe tricolore sur le CV. Lors de cet entretien touchant, Cindy Fabre raconte comment son statut de Miss l'a finalement desservie auprès de certains recruteurs. "Pôle emploi m'a dit : 'Votre parcours est tellement atypique qu'on ne peut pas vous aider'", confie-t-elle. Une phrase qui l'a marquée au fer rouge, elle qui espérait simplement… travailler.

Malgré son expérience à la télévision (France 2, W9), dans l'événementiel et le mannequinat, Cindy Fabre s'est retrouvée coincée dans une case qu'on lui a imposée : celle de la jolie vitrine, mais pas de la professionnelle crédible.

Une ex-Miss confrontée à la réalité du marché de l'emploi

Car une fois la couronne rangée, les paillettes ne suffisent plus à payer les factures. "Je suis une femme, une maman, qui veut juste bosser", résume-t-elle. Derrière le strass, la désillusion est bien réelle : celle de ne pas être prise au sérieux. "J'avais l'impression que mon passé de Miss France était un frein, pas un tremplin", ajoute-t-elle avec franchise.

Et pourtant, c'est bien grâce à sa ténacité qu'elle finit par rebondir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Entre Vous et Moi La chaine (@entre_vous_et_moi_la_chaine)

Une annonce Facebook, un job... et l'amour

L'ironie du destin ? C'est sur Facebook qu'elle trouve enfin un emploi. Une simple offre pour un poste de cheffe de projet dans une agence événementielle à Dijon. Elle y décroche un CDI… et y rencontre Sylvain, son futur mari. Comme quoi, même sans rentrer dans les cases, on peut écrire sa propre légende.

Une leçon d'humilité et de persévérance

Aujourd'hui, Cindy Fabre veut démystifier le parcours des anciennes Miss, souvent perçues comme favorisées à tort. À travers ses mots simples mais percutants, elle tend un miroir à une société encore prompte à juger selon les apparences.