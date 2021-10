Caen. Malika Ménard, Cindy Fabre... Ces Miss Calvados qui ont fait parler d'elles

Et on commence cette série avec celle qui a plus récemment décroché le titre de Miss France: Malika Ménard, sur la tête de qui la très enviée couronne a été déposée en 2010. À l'époque étudiante en droit à l'université de Caen, la Normande a su profiter de son année à porter l'écharpe de Miss pour percer dans le monde de la télévision.

Des carrières à la télé

Elle qui rêvait de devenir journaliste intègre finalement une école à la fin de son règne et décroche en 2011 la présentation d'une émission sur France 3 Paris, avant de rejoindre la chaîne sportive L'Équipe 21. Elle apparaît également dans plusieurs campagnes publicitaires, notamment pour la marque Lidl. Aujourd'hui, elle fait son retour en terres normandes et chez France 3 où elle présente depuis cette rentrée une émission matinale sur l'actualité de la région.

L'autre Calvadosienne à avoir porté le titre de Miss France, c'est bien sûr Cindy Fabre, qui a remporté l'élection en 2005. Après avoir elle aussi signé quelques passages à la télévision - elle a notamment animé l'émission La plage des secrets sur W9 - la belle métisse a aujourd'hui posé ses valises en Bourgogne, où elle travaille dans l'événementiel.

Plus récemment, c'est Daphné Bruman, d'abord élue Miss Calvados, qui avait été choisie pour représenter les couleurs de la Normandie au concours Miss France 2016.

