414 exposants

Cette année, 414 exposants venus de Normandie et de toute la France sont présents. C'est à peu près le même nombre que la précédente édition. 20% des exposants sont nouveaux cette année.

160 000 visiteurs espérés

En 2016, 150 000 visiteurs s'étaient pressés dans les allées du parc des expositions. Ils étaient 180 000 en 2015. Les organisateurs espèrent une fréquentation à hauteur de 160 000 pour une "édition réussie".

En termes de fréquentation et d'exposants, la foire de Caen se maintient ce qui la classe en 10e position des foires de France.

61 380 m2

Pendant la foire, le parc des expositions se transforme pour devenir un grand village avec différents pôles, un village des sports et de l'innovation. Les organisateurs ont réalisé un véritable parcours plus visible et plus lisible pour que les visiteurs s'y retrouvent bien.

9 pôles thématiques

Maison, jardin et aménagement extérieur, évasion, numérique, mobilité, restauration, agriculture, nature et environnement et pôle malin. Cette année, la foire de Caen se divise en neuf pôles avec par exemple 130 exposants dans le secteur de l'habitât et de l'ameublement.

13 territoires d'outre-mer

C'est le moment de réviser votre géographie : Guadeloupe, Martinique, Guyane... Au total, la France du bout du monde ce sont 13 territoires que vous pourrez découvrir ou redécouvrir lors de l'exposition événement.

200 joueurs pour le tournoi e-sport

La foire de Caen propose pour la première fois un rendez-vous sur la culture numérique et l'e-sport. Plus de 200 joueurs vont s'affronter sur League of Legends et Hearthstone samedi 16 et dimanche 17 septembre dans le Palais des Sports. Des milliers de spectateurs pourront suivre la compétition, connectés au live streaming de l'événement. Des animateurs reconnus animeront l'événement via une Web TV.