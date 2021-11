Caen. Football (Coupe de France)  : Mode d'emploi et qualifiés normands pour le tirage du 7e tour

C'est une tradition, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France marque un cap dans la compétition chaque saison. D'abord, il s'agit du premier tour national, où les qualifiés de différentes régions peuvent s'affronter, mais aussi, il s'agit du premier tour où des clubs professionnels sotn en course, ceux de Ligue 2. Enfin, autre aspect non négligeable, il s'agit du premier tour où les qualifiés des Départements et Territoires d'Outremer (DOM- TOM) sont invités à affronter des équipes de métropoles, soit à domicile, soit à l'extérieur.

Avranches et Saint-Lô au tirage outremer

Et c'est justement par ces matchs entre DOM-TOM et club métropolitains que le tirage débutera, ce mercredi 25 octobre à partir de 14h30, au siège de la Fédération frrançaise de football (FFF). Onze clubs ultra-marins seront opposés à onze clubs de Métropole et en Normandie, deux clubs seront concernés, l'US AVRANCHES (National 1) et le FC SAINT-LO (National 3). Les présidents Guérin et Deslandes sauront donc s'ils iront outremer ou recevront des ultra-marins avant les huit autres qualifiés normands.

Les clubs métropolitains participant au tirage Outremer :

National 1 : Avranches, Concarneau, Rodez, Sannois.

National 2 : Belfort, Saint Brieuc, Beauvais, Epinal, Romorantin.

National 3 : St Lô, Aulnoye.

Les clubs ultra-marins :

ETOILE DE MORNE A L'EAU (Guadeloupe) recevra en Outre-Mer, AJ PETITE ILE (Réunion) recevra en Outre-Mer, CLUB COLONIAL (Martinique) recevra en Outre-Mer, ETOILE DE MATOURY (Guyane) recevra en Outre-Mer, AS LOSSI (Nouvelle-Calédonie) recevra en Outre-Mer, CLUB SPORTIF MOULIEN / UNITE SAINTE ROSIENNE (Guadeloupe) se déplacera en Métropole, GELDAR DE KOUROU (Guyane) se déplacera en Métropole, GOLDEN LION (Martinique) se déplacera en Métropole, DIABLES NOIRS DE COMBANI (Mayotte) se déplacera en Métropole, EXCELSIOR (Réunion) se déplacera en Métropole, AS TEFANA (Polynésie) se déplacera en Métropole

Huit normands dans le chapeau national

Jeudi 26 octobre, à partir de 11h au siège du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le reste du contingent qualifié dans chaque région sera reparti en plusieurs chapeaux qui respecteront globalement des proportions représentant un huitième géographique du pays. Ainsi, les clubs normands pourraient se retrouver avec des bretons, des nordistes ou des parisiens, en plus des clubs de Ligue 2. Le tirage s'effectuera par chapeau et l'on devrait connaitre les affiches pour les clubs de la région à la mi-journée.

Les huit clubs normands en course :

Ligue 2 : Quevilly-Rouen-Métropole, Le Havre AC

National 2 : US Granville

National 3 : Evreux FC, FC Rouen

Régionale 1 : ASPTT Caen, LC Bretteville/Odon, AF Vire.

BONUS : Retrouvez Romain Hengbart, entraîneur d'un des petits Poucet normands de ce 7e tour, le LC Bretteville/Odon. Pour lui, le voeu pour ce tirage est clair

Avant le tirage du 7e tour, Bretteville.Odon veut du lourd ! Impossible de lire le son.

