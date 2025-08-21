En ce moment Paradise DJ SNAKE
Insolite. Cette commune de la Manche l'a fait ! Des arbres fruitiers en ville, pour que tout le monde se serve gratuitement

Société. Dans la Manche, une commune a décidé de planter des arbres fruitiers accessibles à tous. Une initiative originale qui permet aux habitants comme aux visiteurs de repartir avec des pommes locales, gratuites et délicieuses.

Publié le 21/08/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Des fruits gratuits pour tous : la Manche mise sur une idée simple et géniale. - Unsplash

Planter des arbres en ville n'a rien de nouveau. Mais dans la Manche, la commune de Pontorson a choisi de pousser l'idée plus loin en misant sur des pommiers… dont chacun peut profiter librement. Résultat : en vous promenant le long du Couesnon, vous pouvez désormais cueillir gratuitement des fruits de saison.

Manger local et gratuit

Au lieu de se contenter de plantations purement décoratives, la municipalité a misé sur l'utile. Ces arbres fruitiers offrent de véritables récoltes, accessibles sans condition. Une démarche qui encourage à consommer local, à limiter les déchets et à renouer avec un geste simple : cueillir soi-même ses pommes. C'est aussi un moyen d'allier l'agréable (des arbres pour boiser le territoire) à l'utile : de la nourriture accessible et saine pour tous.

Un geste convivial et durable

Au-delà de l'aspect pratique, ce choix traduit une volonté de créer du lien autour de la nature. Les habitants comme les promeneurs de passage peuvent se retrouver autour d'un panier bien garni, partager un moment et redécouvrir la richesse du patrimoine naturel du Couesnon.

Une invitation lancée aux promeneurs

Sur ses réseaux sociaux, la commune a rappelé que ces pommiers n'étaient pas qu'un élément de décor : "Ils sont là pour vous, n'hésitez pas à cueillir leurs fruits !" Un appel qui suscite déjà la curiosité des habitants et qui pourrait inspirer d'autres communes de la Manche à suivre le mouvement.

Une idée qui pourrait faire école

Alors que les questions d'autonomie alimentaire et de circuits courts sont au cœur des débats, ce type d'initiative séduit de plus en plus. Après tout, quoi de plus simple que d'offrir à chacun la possibilité de ramasser gratuitement des pommes, directement dans l'espace public ?

