Normandie. Un épisode de froid bienvenu dans les vergers

Zéro, -2, -3 et même jusqu'à -6 degrés : toute la Normandie frissonne sous des températures négatives, depuis lundi 8 janvier. Après des semaines de pluies intenses, ce temps froid et sec est plutôt une bonne nouvelle pour les producteurs de cidre, pour plusieurs raisons.

La circulation de la sève stoppée

"Quand les sols sont gorgés d'eau, les pommiers risquent de chuter en cas de tempête, donc c'est bien que l'hiver reprenne le dessus", estime Emmanuel Palfray, producteur installé à Gonfreville-l'Orcher, en Seine-Maritime, et président de la Maison cidricole de Normandie. Le froid tue aussi une partie des insectes nuisibles. Enfin, "le plus gros atout du gel, c'est qu'il met en dormance la végétation", poursuit le cidriculteur. La circulation de la sève est stoppée et retarde le bourgeonnement, ce qui éloigne le risque de pertes de fleurs en cas de gelées tardives, au printemps.

La Normandie compte environ 400 producteurs de cidre et 4 000 hectares de vergers.