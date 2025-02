Météo. Météo France annonce des chutes de neige en Normandie pour la fin de semaine

La prévision de neige à basse altitude est l'un des défis majeurs pour les météorologues. Un entre-deux entre pluie et neige rend les prévisions encore plus incertaines. Ce vendredi 7 février après-midi, Météo France annonce pour le moment des chutes de neige, mais des variations pourraient aussi les annuler. A l'inverse, les quantités de flocons pourraient s'avérer plus importantes que prévu.

Les prévisions pour vendredi et samedi

Selon Météo Basse-Normandie, vendredi sera marqué par un ciel variable avec de nombreux nuages. Des flocons pourraient tomber sur l'est de l'Orne, tandis que les températures afficheront une baisse notable. Samedi, le temps restera variable avec un ressenti très frais, voire froid le matin, accompagné de gelées. Quelques flocons pourraient également toucher une large bande centrale de la région.

La Seine-Maritime et le pays de Caux sous surveillance

Le Courrier Cauchois souligne qu'un épisode neigeux pourrait concerner la Seine-Maritime. Une goutte froide en provenance de l'Europe pourrait apporter des chutes de neige dans le département, notamment dans le pays de Caux. Météo France prévoit des températures proches de 0°C vendredi 7 février, avec des chutes de neige mêlées à de la pluie en soirée. Cette perturbation pourrait se poursuivre dans la nuit avant un retour à un ciel plus dégagé samedi.

Météo France prévoit de la neige mêlée à de la pluie vendredi 7 février. - Météo France

Des incertitudes sur l'accumulation au sol

Si des flocons sont attendus dès jeudi soir dans l'Eure, la neige pourrait être mêlée à de la pluie, ce qui rend son accumulation au sol incertaine. Les conditions exactes dépendront des dernières évolutions météorologiques.

Un risque neigeux à surveiller jusqu'en début de semaine prochaine

Les modèles météorologiques évoquent un petit risque neigeux entre J+2 et J+6, avec des températures fraîches qui pourraient favoriser des chutes de neige. Cependant, ces prévisions restent à affiner dans les prochains jours.

