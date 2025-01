Météo. Neige, verglas et crues : la Normandie reste sous surveillance, vigilances jaune et orange maintenues

Neige et verglas : prudence sur les routes

La vigilance jaune pour neige et verglas concerne les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne. Elle est en vigueur jusqu'à vendredi 10 janvier au soir, selon les prévisions actuelles. Les conditions météo pourraient rendre les routes glissantes, notamment dans les zones rurales et les hauteurs. Il est conseillé de limiter les déplacements non essentiels et d'équiper son véhicule en conséquence.

Crues : plusieurs départements sous alerte

Les pluies des derniers jours continuent d'impacter les cours d'eau de la région. La vigilance jaune pour crues est maintenue dans la Manche et l'Orne, tandis que les départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime sont placés en vigilance orange.

Cette alerte orange, sans date de fin pour l'instant, appelle à une vigilance renforcée, notamment près des zones habituellement inondables. Les autorités rappellent de ne pas s'approcher des cours d'eau en crue et de signaler toute situation dangereuse.

Les recommandations à suivre

Restez informé de l'évolution des alertes sur le site de Météo France.

Evitez les déplacements en cas de conditions difficiles.

En cas de crues, ne traversez jamais une route inondée, même en voiture.

La situation reste évolutive. Les habitants sont invités à redoubler de prudence et à suivre les consignes des autorités locales.