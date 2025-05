Météo. Retour de la pluie en Normandie : va-t-on connaître les mêmes averses de grêle que dans le Sud ?

Selon les prévisions de Météo France pour mercredi 21 mai, des averses concerneront une large partie de la région dans l'après-midi, et commenceront dès le matin pour la Manche, le Calvados et l'Orne. Seule la bande est entre Rouen et Dieppe pourrait rester au sec toute la journée.

Pas de panique : pourquoi la Normandie est épargnée par la grêle ?

Contrairement au sud de la France, frappé ces derniers jours par des orages supercellulaires particulièrement puissants, la Normandie devrait rester hors zone de turbulence.

Pourquoi ? Tout simplement parce que notre région bénéficie d'un climat océanique tempéré. Ici, les contrastes de température sont moins marqués et l'atmosphère reste plus stable, ce qui limite la formation de gros orages.

Pas de chaleur extrême, pas de flux du sud très dynamique, et surtout pas de “goutte froide” comme celle observée entre l'Espagne et la Méditerranée, responsable des violents épisodes orageux au sud.

Bonne nouvelle : le soleil revient dès jeudi

Ce petit intermède nuageux ne durera pas. Dès jeudi, le soleil s'impose à nouveau sur l'ensemble de la Normandie. Les températures remonteront doucement, et un temps sec et lumineux s'installera jusqu'à samedi.

En résumé : pas besoin de bâcher votre mobilier de jardin ou de rentrer les pots de fleurs à la hâte. La Normandie va traverser cette perturbation sans encombre, loin du tumulte orageux du Sud.

Ce qu'il se passe dans le Sud : entre grêle, supercellules et instabilité

Ces derniers jours, plusieurs départements du sud de la France ont été frappés par des orages très organisés, capables de générer de puissantes rafales de vent, de fortes précipitations et même d'impressionnantes chutes de grêle.

En cause :

• Une dépression stationnée près de la Méditerranée.

• Des températures dépassant les 30°C, qui ont boosté l'instabilité.

• Des "supercellules" orageuses, très redoutées des météorologues.

Ces systèmes se sont déplacés d'ouest en est, touchant notamment les Landes, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne ou encore les Pyrénées. Un phénomène impressionnant, mais très localisé au sud du pays.