Autoroute A13. Une voiture percute le terre-plein central : un jeune grièvement blessé

Le choc a eu lieu dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juillet, aux alentours de 4h30. La conductrice d'une voiture est allée percuter le terre-plein central sur l'autoroute A13, en direction de Paris, à hauteur d'Incarville, dans l'Eure. Si elle est blessée plus légèrement, son passager, un homme de 24 ans, était lui "lourdement incarcéré", selon les pompiers.

Le jeune homme grièvement blessé a été transporté en urgence vers le CHU de Rouen, dans un véhicule médicalisé. La conductrice a été emmenée à l'hôpital d'Elbeuf.

Un suraccident concerne des mineurs

100m plus loin, un autre conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. A l'intérieur, une famille, indemne malgré l'accident. Un homme et une femme de 34 et 35 ans transportaient avec eux des enfants de 2, 4 et 6 ans.

Sur place, plus d'une quinzaine de pompiers se sont déplacés, ainsi que les équipes du Smur, de la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), et de la gendarmerie.