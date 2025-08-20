Tourisme. Plus de 3,5 millions de nuitées enregistrées dans l'Orne en juillet

Un chiffre en hausse de 2,3% par rapport à l'été 2024. Malgré un démarrage tardif de la saison estivale, plus de 3,5 millions de nuitées ont été enregistrées dans l'Orne au mois de juillet.

Des situations "très diverses"

L'hôtellerie et la restauration affichent des situations "très diverses", précise le Conseil départemental. Une grande partie des professionnels se disent toutefois directement impactés par la volonté des clients de réduire leurs dépenses.

La progression du nombre de nuitées profite surtout au segment de la location entre particuliers. Début août, "leur outil statistique affiche une progression de + 12% des locations", selon le Conseil départemental. La fréquentation des gîtes de France, marquée par une hausse des séjours courts, reste quant à elle plutôt stable.

Un attrait pour les voies vertes

Les premiers chiffres "confirment un attrait pour nos voies vertes, à pied, à vélo ou à cheval, et un engouement certain pour les rendez-vous découverte au cœur de nos espaces naturels", écrit le Conseil départemental avant d'ajouter que les touristes ont tendance à se tourner vers des activités peu onéreuses, voire gratuites.