Caen. Les lignes de bus du réseau Twisto ont subi des changements pour la nouvelle année

Afin de mieux s'adapter aux besoins des usagers, le réseau de bus et tramway de Caen la Mer a subi quelques changements d'horaires et d'arrêts sur ses lignes de bus, lundi 5 janvier.

Sur la ligne 2, le départ de 5h20 au Mémorial sera assuré à 5h15, pour faciliter la correspondance avec la ligne 1 jusqu'à la gare SNCF. Même chose pour la 12, qui partira plus tôt de Lion Plage, à 6h06, pour arriver à la gare à 6h45. La ligne 5 a également subi une refonte de ses horaires pour la nouvelle année. En scolaire, la 107 partira 7 minutes plus tard le soir du lycée Sainte-Ursule, à 17h38.

Pour ce qui est des arrêts, un nouveau venu, nommé "Métallurgie" a été placé dans la ZA Lazzaro de Colombelles, sur la ligne 6. A Grentheville, l'arrêt "Le Hameau" est déplacé sur la route de Soliers, et s'appelle à présent "Grentheville Mairie". Ce changement impacte la ligne 30, mais aussi les scolaires 134 et 138. Enfin, à Saint-André-sur-Orne, les arrêts "Cindais" et "Paitis Blanc" ont fusionné sur la ligne 34, pour s'appeler "Cindais".