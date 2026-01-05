En ce moment Halo Beyonce
Tourisme. Un demi-million de visiteurs dans les musées de Bayeux en 2025 malgré la fermeture de la Tapisserie

Tourisme. L'année 2025 a été marquée par le retrait de la Tapisserie de Bayeux et le lancement des travaux de rénovation du musée. Malgré cette période de transition, les musées de la ville ont affiché d'excellents résultats de fréquentation.

Publié le 05/01/2026 à 17h24 - Par Elvire Alix
La Tapisserie de Bayeux, exposée depuis 1983, a été déplacée vers un lieu de réserve vendredi 19 décembre.

Malgré la fermeture pour rénovation et extension du musée de la Tapisserie de Bayeux, la fréquentation des musées de la ville reste très solide. En 2025, les trois établissements municipaux ont accueilli un demi-million de visiteurs, confirmant l'attractivité touristique de Bayeux.

Profiter de la Tapisserie avant la fermeture

De janvier à août, le musée de la Tapisserie a reçu 365 000 visiteurs avant sa fermeture, avec un pic à 3 200 visiteurs par jour dans les dernières semaines. L'été 2025 a été particulièrement marqué avec 175 000 visiteurs, un chiffre qui pourrait figurer parmi les records depuis l'ouverture du musée en 1983.

Les deux autres musées municipaux ont également enregistré de bons résultats : le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie a attiré 97 000 visiteurs, contre 108 495 en 2024, année du 80e anniversaire du Débarquement, tandis que le MAHB (Musée d'Art et d'Histoire Baron Gérard) a accueilli 37 000 visiteurs, maintenant sa popularité régionale.

Des expositions temporaires en attendant son retour

Les perspectives pour le premier semestre 2026 sont prometteuses. Deux expositions temporaires, à partir de mai, mettront en lumière des aspects méconnus de la Tapisserie, de ses péripéties historiques à ses liens avec les collections municipales et les tentatives de spoliation par les nazis.

Pour débuter la saison touristique 2026, les musées de Bayeux adopteront une trêve hivernale plus courte : le MAHB et le Musée Mémorial seront fermés seulement deux semaines, du 5 au 18 janvier.

