Municipales 2026. Le candidat caennais Rudy L'Orphelin soutenu par le mouvement Place Publique

Politique. La liste de gauche "Caen, la ville nous rassemble" conduite par Rudy L'Orphelin accueille le mouvement Place Publique, pour les élections municipales 2026.

Publié le 07/01/2026 à 08h47 - Par Elvire Alix
La liste du candidat aux municipales de Caen Rudy L'Orphelin (au centre), reçoit le soutient du mouvement Place Publique. - Elvire Alix

Le candidat aux élections municipales de Caen, Rudy L'Orphelin, a officiellement annoncé le soutien du mouvement Place Publique à sa liste "Caen, la ville qui nous rassemble ". Déjà soutenu par Les Ecologistes, le Parti socialiste, le Parti communiste français, L'Après et Debout !, cette nouvelle alliance vient renforcer la dynamique de rassemblement autour de sa candidature.

Rudy L'Orphelin se réjouit de ce soutien supplémentaire : "Ce rassemblement de la gauche est attendu par les électrices et les électeurs. Nous partageons un certain nombre d'enjeux avec Place Publique, notamment sur le climat et la solidarité, en particulier l'accès au logement, mais aussi sur l'ambition démocratique, avec un projet que nous souhaitons conduire avec les citoyens."

Un soutien de plus face à de multiples candidatures

Cette annonce intervient dans un contexte de forte dispersion de la gauche à Caen, où six listes différentes sont en lice. Parmi elles, celles d'Aurélien Guidi pour La France insoumise, de Xavier Le Coutour pour "Citoyens à Caen" — également élu d'opposition à la mairie —, d'Antoine Casini, de Pierre Casevitz pour Lutte ouvrière, ainsi que de Bérangère Lareynie avec la liste "Caen ouvrière révolutionnaire".

Face à cette multiplication des candidatures, Rudy L'Orphelin affirme sa volonté de rassemblement : "La porte reste ouverte. Le spectre n'a jamais été aussi large. Je pense que notre liste représente et incarne une offre alternative à gauche pour l'emporter en mars prochain."

