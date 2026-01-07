Afin d'élever des chiots destinés aux personnes en situation de handicap, l'antenne de Ouistreham de l'association Handi'Chiens recherche des familles d'accueil. Selon sa déléguée, Virginie Giffaut, les familles accueillent les chiots jusqu'à leurs 16 mois, avant qu'ils n'entrent dans le centre spécialisé d'Alençon. "Etre disponible, attentif et attentionné sont les qualités requises", ajoute la déléguée. Le chien rejoint ensuite son binôme, que ce soit un enfant ou un adulte. A savoir que les frais alimentaires et vétérinaires sont pris en charge par l'association, et des rendez-vous hebdomadaires sont obligatoires pour apprendre les bons gestes. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le centre d'Alençon, au 02 33 29 51 26.
Association. Handi'Chiens recherche des familles d'accueil dans le Calvados
Solidarité. L'antenne de Ouistreham de l'association Handi'Chiens lance un appel à familles d'accueil afin d'élever des chiots destinés à accompagner des personnes en situation de handicap.
Publié le 07/01/2026 à 14h15 - Par Léo Besselievre
