Deauville. Les chevaux du célèbre éleveur mayennais Franck Leblanc bientôt vendus aux enchères

La société Arqana Trot organise une nouvelle vente d'élevage de trotteurs mercredi 21 janvier à Deauville. En préambule de cet événement, une partie des chevaux du célèbre entraîneur mayennais Franck Leblanc, décédé le 12 octobre 2025, seront vendus aux enchères. Il avait notamment remporté le Prix d'Amérique en 2015 et le Prix de Cornulier en 2012.

Plus de 70 chevaux

En tout, 76 lots seront présentés lors de la vente pour la succession de Franck Leblanc. "Parmi ces lots, on trouvera 53 chevaux à l'entraînement dont 16 produits de 2 ans 'O', 3 jeunes yearlings 'P' et 20 poulinières", précise la société de vente sur ses réseaux sociaux. Les enchères débuteront à 10h.