Depuis près de 20 ans, 7 500 sculptures de vaches sont décorées sur le thème du cinéma par différentes personnalités et artistes. L'originalité de ce concept, c'est que toutes ces oeuvres d'art sont exposées dans les rues et non enfermées dans un musée. Actuellement, ce troupeau pour le moins original fait une halte dans les jardins de l'hôtel Le Normandy à Deauville (Calvados).

Et pour ceux qui souhaitent repartir avec l'une de ces créations, une vente aux enchères est même organisée samedi 23 septembre 2017 à partir de 17h au profit de l'association "Rêve de Cinéma", salle Elie de Brignac. Toutes les oeuvres sont visibles à partir de 10h.

Nouveautés de cette édition 2017: des petites vaches à décorer, adorables et craquantes sont disponibles en plus des vaches grandeur nature!

Dans les Jardins de l'Hôtel de Normandy à Deauville, jusqu'au lundi 18 septembre.

