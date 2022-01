Alençon. Participez à l'acquisition d'une pièce de dentelle exceptionnelle

La tension monte chez les passionnés de dentelle au point d'Alençon (Orne) ! Mercredi 24 octobre 2018 vers 14 heures, une pièce très exceptionnelle sera vendue aux enchères chez Drouot à Paris. Il s'agit d'un immense voile de mariée de 7m², fabriqué au 19e siècle. Malgré les recherches qui ont été entreprises, nul ne sait qui l'a fait fabriquer.

Incroyable réalisation

Cette pièce a nécessité environ 500 000 heures de travail, et il est " hors de question que ce voile extraordinaire parte chez un collectionneur étranger ", explique Marie-Noëlle Charuel-Hoffmann, présidente de l'association " La dentelle au point d'Alençon ", qui compte bien l'acquérir pour le Musée Alençonnais. Aujourd'hui, même la plus fortunée des personnes ne pourrait plus la faire fabriquer, alors qu'une dizaine de dentellières seulement, maîtrisent encore le point d'Alençon.

Mécénat participatif

Pour tenter d'acquérir ce voile de mariée estimé par l'expert de la vente entre 30 000 et 40 000 euros, l'association " La dentelle au point d'Alençon " a lancé un mécénat participatif en lien avec la Fondation du patrimoine, auquel chacun d'entre vous peut apporter son obole. Marie-Noëlle Charuel-Hoffmann :

