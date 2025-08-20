Douvres-la-Délivrande. Elle donne une seconde vie aux combinaisons aquatiques

Issue d'une famille passionnée de nautisme, Sophie Lemétayer s'est reconvertie il y a quelques années dans un métier rare : la réparation de combinaisons en néoprène, utilisées dans les activités aquatiques. Celles-ci coûtent facilement plus de 500 euros mais finissent trop souvent à la poubelle lorsqu'il y a un accroc ou une usure.

Prolonger la durée de vie

Sophie Lemétayer a donc créé l'atelier Combi Néo, à Douvres-la-Délivrande, au nord de Caen. "Ce métier, c'est en lien avec mes valeurs, explique-t-elle. Je n'aime pas trop jeter, ça me fait mal au cœur, donc l'idée c'est de prolonger la durée de vie de ces équipements." Genoux usés, accrocs, fermetures étanches à remplacer… Les réparations sont variées et techniques, mais Sophie Lemétayer s'en donne à cœur joie, que ce soit pour des combinaisons standards ou pour des équipements faits sur mesure.

Pratique. Atelier Combi Néo, 18 rue de la Douvette à Douvres-la-Délivrande. ateliercombineo.fr. 06 61 53 22 94.