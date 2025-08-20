En ce moment Popcorn Sale SANTA
Douvres-la-Délivrande. Elle donne une seconde vie aux combinaisons aquatiques

Environnement. C'est l'une des rares personnes dans ce domaine. Sophie Lemétayer répare les combinaisons dédiées aux activités aquatiques, comme les tenues en néoprène, de quoi éviter de jeter des combinaisons très coûteuses.

Publié le 20/08/2025 à 14h50 - Par Jimmy Joubert
Douvres-la-Délivrande. Elle donne une seconde vie aux combinaisons aquatiques
Sophie Lemétayer a ouvert l'atelier Combi Néo pour réparer les combinaisons dédiées aux activités aquatiques.

Issue d'une famille passionnée de nautisme, Sophie Lemétayer s'est reconvertie il y a quelques années dans un métier rare : la réparation de combinaisons en néoprène, utilisées dans les activités aquatiques. Celles-ci coûtent facilement plus de 500 euros mais finissent trop souvent à la poubelle lorsqu'il y a un accroc ou une usure.

Prolonger la durée de vie

Sophie Lemétayer a donc créé l'atelier Combi Néo, à Douvres-la-Délivrande, au nord de Caen. "Ce métier, c'est en lien avec mes valeurs, explique-t-elle. Je n'aime pas trop jeter, ça me fait mal au cœur, donc l'idée c'est de prolonger la durée de vie de ces équipements." Genoux usés, accrocs, fermetures étanches à remplacer… Les réparations sont variées et techniques, mais Sophie Lemétayer s'en donne à cœur joie, que ce soit pour des combinaisons standards ou pour des équipements faits sur mesure.

Pratique. Atelier Combi Néo, 18 rue de la Douvette à Douvres-la-Délivrande. ateliercombineo.fr. 06 61 53 22 94.

