En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Déserts médicaux. On connaît les 15 futures Maisons France Santé dans la Manche

Santé. Le Premier ministre avait promis la création d'un réseau de Maisons France Santé partout en France, lors de sa visite à Carentan, fin octobre. Les noms de 15 structures dans la Manche ont été dévoilés mardi 16 décembre.

Publié le 16/12/2025 à 17h21 - Par Julien Rojo
Déserts médicaux. On connaît les 15 futures Maisons France Santé dans la Manche
Le Médicobus de Saint-Pierre-Eglise est l'une des 15 structures labellisées. - Julien Rojo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'était une promesse de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre avait dévoilé son projet de réseau "Maison France Santé", lors de sa visite à Carentan-les-Marais, le 30 octobre dernier. Objectif : permettre à chaque Français d'accéder à une structure de soins à moins de 30 minutes de chez lui et d'obtenir un rendez-vous dans les 48 heures. Mardi 16 décembre, le directeur de l'Agence régionale de santé François Mengin-Lecreux et le secrétaire général de la préfecture Philippe Brugnot ont dévoilé la liste des 15 futures Maisons France Santé dans la Manche. Cela comprend des structures qui proposent des consultations sans dépassement d'honoraires, une ouverture au moins cinq jours par semaine, et qui facilitent le service d'accès aux soins.

La liste des établissements labellisés

Dans la Manche, ce label est attribué aux pôles de santé de Carentan, Coutances, La Hague, La Haye-du-Puits, Les Pieux, Sainte-Mère-Eglise, le pôle La Saire Médicale à Cherbourg, Valognes-Brix, Villedieu-les-Poêles et Saint-James. Le centre de santé d'Isigny-le-Buat, le Médicobus dans le Cotentin, et les maisons de santé d'Agneaux, de Bréhal et de Granville font aussi partie du programme. Ces établissements pourront recevoir en 2026 une aide de 50 000 euros en moyenne pour moderniser leurs équipements et améliorer l'accueil des patients. L'ambition du gouvernement est de labelliser 2 000 structures Maisons France Santé d'ici la mi-2026. Le plan "Maison France Santé" doit coûter 130 millions d'euros l'an prochain.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl
Lot de 8 billets 500 francs Pascal spl Raismes (59590) 598€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Déserts médicaux. On connaît les 15 futures Maisons France Santé dans la Manche
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple