Déserts médicaux. On connaît les 15 futures Maisons France Santé dans la Manche

C'était une promesse de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre avait dévoilé son projet de réseau "Maison France Santé", lors de sa visite à Carentan-les-Marais, le 30 octobre dernier. Objectif : permettre à chaque Français d'accéder à une structure de soins à moins de 30 minutes de chez lui et d'obtenir un rendez-vous dans les 48 heures. Mardi 16 décembre, le directeur de l'Agence régionale de santé François Mengin-Lecreux et le secrétaire général de la préfecture Philippe Brugnot ont dévoilé la liste des 15 futures Maisons France Santé dans la Manche. Cela comprend des structures qui proposent des consultations sans dépassement d'honoraires, une ouverture au moins cinq jours par semaine, et qui facilitent le service d'accès aux soins.

La liste des établissements labellisés

Dans la Manche, ce label est attribué aux pôles de santé de Carentan, Coutances, La Hague, La Haye-du-Puits, Les Pieux, Sainte-Mère-Eglise, le pôle La Saire Médicale à Cherbourg, Valognes-Brix, Villedieu-les-Poêles et Saint-James. Le centre de santé d'Isigny-le-Buat, le Médicobus dans le Cotentin, et les maisons de santé d'Agneaux, de Bréhal et de Granville font aussi partie du programme. Ces établissements pourront recevoir en 2026 une aide de 50 000 euros en moyenne pour moderniser leurs équipements et améliorer l'accueil des patients. L'ambition du gouvernement est de labelliser 2 000 structures Maisons France Santé d'ici la mi-2026. Le plan "Maison France Santé" doit coûter 130 millions d'euros l'an prochain.