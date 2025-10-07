Lillebonne. La nouvelle Maison de santé intercommunale a ouvert ses portes

En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
Santé. La Maison de santé intercommunale de Caux Seine Agglo, à Lillebonne, a ouvert ses portes le 1er octobre. La structure peut accueillir jusqu'à 28 professionnels de santé dont huit médecins généralistes.

Publié le 07/10/2025 à 09h58 - Par Gilles Anthoine
La Maison de santé intercommunale de Lillebonne a ouvert ses portes le 1er octobre.

Depuis le 1er octobre, la Maison de santé intercommunale à Lillebonne (27 rue du Havre) accueille progressivement ses premiers professionnels de santé et leurs patients. Cet équipement, porté par Caux Seine Agglo, vient renforcer l'offre de soins de proximité et répondre aux enjeux de démographie médicale du territoire.

Jusqu'à huit généralistes

La maison de santé réunit dès son ouverture 25 professionnels de santé, dont six nouveaux venus sur le territoire. Elle propose 28 cabinets pouvant accueillir jusqu'à huit médecins généralistes, complétés par des espaces mutualisés (salle de réunion, salle de pause, salle de téléconsultation).

Les premières installations sont effectives depuis le 1er octobre et se poursuivront de manière progressive jusqu'en début d'année 2026. Sur les 28 cabinets, la grande majorité a déjà trouvé preneur et seuls quelques espaces restent disponibles, qui sont notamment réservés aux médecins généralistes.

Un équipement structurant au service du territoire

Située au cœur de Lillebonne, la maison de santé s'étend sur 1 331m² et s'accompagne de la création de 30 logements locatifs sociaux réalisés par LOGEAL Immobilière, ainsi que de 61 places de stationnement.

Le coût global du projet s'élève à 4,1 millions d'euros, financés à 51% par l'Etat, la Région Normandie, le Département de la Seine-Maritime, l'Europe, la CAF et LOGEAL. Caux Seine Agglo assure le reste à charge.

Cette réalisation s'inscrit pleinement dans le Contrat unique territorial de solidarité et de santé (CUTSS) initié par Caux Seine Agglo. Il prévoit de développer cinq objectifs : soutenir la parentalité, renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap, améliorer l'accès aux soins, agir en faveur de la santé mentale ainsi que renforcer l'accompagnement et la prévention auprès des jeunes.

