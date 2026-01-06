Métropole Rouen Normandie. Le trois-mâts Le Français en escale jusqu'au 23 janvier

Un trois-mâts à Rouen ! L'association Témoins Polaires fait escale à Rouen jusqu'au vendredi 23 janvier à bord du voilier Le Français. L'objectif ? Sensibiliser la population au climat par le prisme de la beauté et de la fragilité des pôles.

A lire aussi. Rouen. Le navire Le Français fait son retour dans la capitale normande

Des ateliers prévus

Dans son communiqué, l'association Témoins Polaires indique que pendant ces trois semaines, "ce sont 16 ateliers gratuits et immersifs qui sont animés à bord". Les scolaires du CE1 à la terminale sont transportés par l'association Témoins Polaires dans un voyage ludique et interactif mêlant jeux, débats et expériences scientifiques. Ces ateliers dureront jusqu'au vendredi 23 janvier et se dérouleront du lundi au vendredi excepté le mercredi.

Des visites ouvertes au public

Des visites sont aussi proposées au public samedi 10 et dimanche 11 janvier ainsi que samedi 17 et dimanche 18 janvier de 9h45 à 12h30 et de 14h à 17h. Ces visites sont assurées par les bénévoles de l'Armada de Rouen.