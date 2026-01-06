En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Métropole Rouen Normandie. Le trois-mâts Le Français en escale jusqu'au 23 janvier

Loisir. Le trois-mâts Le Français est en escale sur les quais de Rouen rive droite jusqu'au vendredi 23 janvier. Des visites sont programmées en semaine pour les scolaires et elles sont ouvertes au public les week-ends.

Publié le 06/01/2026 à 17h16 - Par Justine Carrère
Métropole Rouen Normandie. Le trois-mâts Le Français en escale jusqu'au 23 janvier
Le trois-mâts Le Français fait escale à Rouen jusqu'au vendredi 23 janvier.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un trois-mâts à Rouen ! L'association Témoins Polaires fait escale à Rouen jusqu'au vendredi 23 janvier à bord du voilier Le Français. L'objectif ? Sensibiliser la population au climat par le prisme de la beauté et de la fragilité des pôles.

Des ateliers prévus

Dans son communiqué, l'association Témoins Polaires indique que pendant ces trois semaines, "ce sont 16 ateliers gratuits et immersifs qui sont animés à bord". Les scolaires du CE1 à la terminale sont transportés par l'association Témoins Polaires dans un voyage ludique et interactif mêlant jeux, débats et expériences scientifiques. Ces ateliers dureront jusqu'au vendredi 23 janvier et se dérouleront du lundi au vendredi excepté le mercredi.

Des visites ouvertes au public

Des visites sont aussi proposées au public samedi 10 et dimanche 11 janvier ainsi que samedi 17 et dimanche 18 janvier de 9h45 à 12h30 et de 14h à 17h. Ces visites sont assurées par les bénévoles de l'Armada de Rouen.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
Lave linge hublot
Lave linge hublot Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 110€ Découvrir
Réfrigérateur congélateur compact essentiel b
Réfrigérateur congélateur compact essentiel b Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Métropole Rouen Normandie. Le trois-mâts Le Français en escale jusqu'au 23 janvier
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple