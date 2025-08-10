Loisir. Visiter Rouen en à peine deux heures ? C'est possible !

En deux heures, Rouen dévoile ses incontournables. De la majestueuse cathédrale Notre-Dame à la place du Vieux-Marché, la promenade guidée de Rouen Tourisme offre un concentré d'histoire. Le parcours permet d'admirer les maisons à pans de bois typiques, de replonger dans le destin tragique de Jeanne d'Arc et de capter les détails cachés d'un patrimoine architectural riche et varié. Rythmée par les anecdotes du guide, cette découverte condensée de la ville s'adresse autant aux curieux qu'aux passionnés d'histoire. Un itinéraire idéal pour appréhender l'essentiel de Rouen sans se presser.

Pratique. Jusqu'au 31 août, tous les jours de 15h à 17h. De 9 à 12€