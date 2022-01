Les journées du patrimoine se déroulent ce week-end

Les journées du patrimoine permettent de découvrir des sites méconnus, à travers des animations, ou des visites originales. Parmi les nombreuses actions menées ce week-end, le centre de ressources du musée de l’éducation propose de participer à un cours d’éducation sportive tels qu’ils étaient conçus au début du XXe siècle.

Si le sport ne vous fait pas peur et que le vertige ne vous affecte guère vous pourrez aussi en profiter pour prendre de la hauteur, pour une visite commentée sur la côte Sainte-Catherine ou sur les charpentes de l’abbatiale Saint-Ouen.

C’est aussi l’occasion de découvrir des bâtiments privés, tel que l’hôtel d’Aligre, rue damiette, dans lequel vous serez reçus en musique par les propriétaires eux-mêmes. Le CHU propose également de mélanger les registres pour une soirée noctambulations sur fond de musique, danse et théâtre. Les bâtiments officiels ouvrent aussi leurs portes: vous apprendrez ainsi que l’hôtel de région est une ancienne caserne du 18e dont l’architecture intérieure a été complétement réagencée.

Les savoirs faires et les techniques ne sont pas en reste, le Centre d’Histoire Sociale proposant de nombreuses démonstrations notamment d’imprimerie et de forges et les plus jeunes sont conviés à participer à des ateliers pratiques instructifs. Aux Archives départementales, ils pourront aussi réaliser leur blason ou se glisser dans la peau d’une star en foulant les planches de la scène du Théâtre des arts.

Pratique. plus d’informations sur www.la-crea.fr et sur www.journeesdupatrimoine.culture.fr