Rouen. Pour les Fêtes Jeanne d'Arc, la ville replonge au Moyen Age

De nombreuses animations grand public et gratuites sont proposées à l'occasion des Fêtes Jeanne d'Arc, organisées par la Ville et Les Vitrines de Rouen et qui nous transportent au cœur du Moyen Age. Sileymane Sow, adjoint au maire en charge du commerce et de l'attractivité, évoque cette nouvelle édition. "A la renaissance de cet événement en 2021, avec les 'nouvelles' Fêtes Jeanne d'Arc, nous avions eu l'ambition de redonner à cet événement centenaire son aspect festif et convivial", explique l'élu. Un pari réussi puisque les Fêtes se déclinent en de nombreuses animations gratuites et rassemblent la rive droite et la rive gauche. "Grâce au concours de la Métropole, même les transports sont gratuits pour faciliter l'accès à l'événement. Et cette année, la rive gauche est encore plus valorisée avec un bal médiéval orchestré place des Emmurées, un campement médiéval au jardin Saint-Sever et un spectacle pyrotechnique sur les prairies Saint-Sever." Les Fêtes Jeanne d'Arc sont également participatives : "Dès 2021, nous avons incité les Rouennais à venir costumés. Et cette année, pour mieux les encourager, un concours de costumes a été organisé. C'est une belle façon d'impliquer tout le monde."

Plongée au Moyen Age

Pour mieux se plonger au cœur du Moyen Age, une centaine de troupes sont conviées avec au programme, musique, théâtre, jeux et reconstitution. "Nous sommes fiers d'accueillir ces troupes de reconstitution et ces artisans d'art invités à faire des démonstrations et à animer des ateliers. Ce sont des troupes dont les spécialités sont rares en France et que nous avons su fidéliser au fil des éditions." On pourra ainsi battre monnaie, tisser, créer des enluminures, concevoir des vitraux, tailler des flèches ou travailler le cuir. "Tous les ateliers sont en accès libre, en fonction des places disponibles", souligne Sileymane Sow. En complément, dans le campement médiéval, les participants découvriront les us et coutumes du Moyen Age - traditions culinaires ou vieux remèdes - et pourront aussi se procurer des objets de reconstitution dans le marché médiéval. De beaux souvenirs et de quoi patienter jusqu'à l'année prochaine !

Pratique. Du 29 au 31 mai. Centre-ville de Rouen. Gratuit. Programme sur rouen.fr.