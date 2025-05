Rouen. Festival Graines de jardin : une édition haute en couleur

La 16e édition du festival Graines de jardin, organisé les 17 et 18 mai, est placée sous le signe des couleurs du jardin. Ce thème se décline en ateliers, mais aussi en jardin éphémère inspiré par les plantes tinctoriales et créé par les jardiniers municipaux ou encore en spectacles comme Les Plantes parlantes. De nombreux spectacles et concerts auront d'ailleurs lieu tout au long du week-end, faisant de Graines de jardin un événement festif et familial. Il est même possible de se restaurer sur place pour prolonger le plaisir. A Graines de jardin, on peut trouver tous types de conseils grâce aux associations de passionnés et aux nombreux horticulteurs et pépiniéristes présents. Mais c'est aussi l'endroit idéal pour se procurer de quoi cultiver son jardin qu'il soit potager ou floral. Vous trouverez sur le vide-jardin semis, plantes décoratives, arbres fruitiers, accessoires et même outils de jardinage de seconde main.

Pratique. 17 et 18 mai, Jardin des plantes, Rouen. Gratuit. graines-de-jardin.fr.