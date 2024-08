Rouen. Festival Curieux printemps : des spectacles à voir partout en ville

Pour la 14e édition du festival Curieux printemps, 27 représentations sont prévues du 10 au 31 mai à Rouen. Marie-Andrée Malleville, adjointe au maire en charge de la culture, présente ce nouvel opus dédié aux spectacles vivants.

Qu'est-ce que Curieux printemps ?

"C'est un festival qui dresse un état des lieux de nos compagnies locales professionnelles. C'est pour les artistes l'occasion de présenter des créations nouvelles et de se faire connaître du grand public. Grâce à des financements de partenaires multiples, collectivités ou salles, les spectacles que nous proposons sont tous de très grande qualité. Ils sont très récents et certains sont même totalement inédits comme Stalker de l'Ensemble Variances et Divine comédie, présenté le 22 mai à l'abbatiale Saint-Ouen, inspiré par le film fantastique de Tarkovski. Depuis maintenant trois ans, Curieux printemps fait surtout le focus sur le théâtre et les arts de la rue, mais nous misons sur la diversité pour montrer combien nos compagnies locales sont créatives et combien leurs spectacles sont qualitatifs. Il s'agit de susciter la curiosité du public."

A qui s'adressent ces spectacles ?

"Nous mettons un point d'honneur à faciliter l'accessibilité à ces spectacles à tout point de vue, tant d'un point de vue géographique, thématique que tarifaire. Une dizaine de ces spectacles sont accessibles dès 6 ans. Il s'agit surtout d'une programmation familiale. Mais les représentations, qui sont toutes gratuites, sont aussi disséminées sur l'ensemble du territoire de la ville pour toucher toutes les populations, y compris les publics éloignés de la culture."

Où auront-ils lieu ?

"Le festival a la particularité d'investir des lieux insolites qui ne sont pas forcément destinés à ces événements, tel que l'orangerie du Jardin des plantes ou les bibliothèques de Rouen. Aussi, et c'est une nouveauté de l'année, le centre sportif Saint-Exupéry ou le Tennis club de Rouen accueillent des spectacles labellisés Art et sport. Même la salle des assises du Palais de justice de Rouen accueille un spectacle."

Pratique. Du 10 au 31 mai à Rouen. Gratuit. Curieuxprintemps.fr